Primarul din Limanu, o nouă replică pentru premier: ”Florin Cîțu este ca cei care se dau vamaioți pentru că e un loc cool?”

”În niciun caz nu am spus că domnul premier are interzis în Vama Veche. Era o recomandare pentru dumnealui. De fapt am vrut să îi transmit premierului Cîțu un mesaj politic, între oameni politici. Pentru că el tot spune că vrea să reformeze politica și să lase în urmă un sistem în care banii nu se alocă pe proiecte, ci după războaie politice.

Pe turistul Cîţu îl invit oricând la Vama Veche, dar trebuie să ştie ce fac colegii lui din PNL aici. Dacă tot iubește acest loc, ar fi normal să îl ajute, indiferent de culoarea politică a primarului. Eu ce am avut de spus am spus, dacă dânsul politizează declarațiile… A fost un semnal de alarmă despre modul de administrare de la nivelul județului Constanța.

Eu nu înțeleg. Domnul Cîțu e doar ca cei care se dau vamaioți doar pentru că e un loc cool? Sau Vama există doar vara pentru o petrecere de plajă? Cu problemele reale trebuie să ne luptăm doar noi.

Dacă iubeşte acest loc, să îl susțină! Nu înțeleg de când un management eficient trebuie pedepsit doar pentru că este condus de un adversar politic? Această viziune face parte din România normală a lucrului bine făcut? Dacă iubește Vama Veche, să nu o folosească doar în scop electoral, politic. Dacă o iubește, să ne şi ajute", a afirmat primarul, vineri dimineaţă, la Antena 3.

Florin Cîțu îi răspunde dur edilului din Vama Veche: ”Nu mă poate opri niciun primar!”

Florin Cîțu i-a răspuns dur acestuia: ”Să condiționezi vizita premierului de niște bani de la buget, pare așa, foarte PSD-istă chestia asta”. Premierul a mai spus: ”voi merge la Vama Veche și în orice stațiune din România, pentru că vreau să susțin turismul în această vară și nu mă poate opri niciun primar.

”La Consiliul Județean nu este premierul, în primul rând. În al doilea rând, ar fi bine să ne uităm la gradul de colectare a taxelor și după aceea să discutăm. Dar să condiționezi prezența premierului de niște bani de la buget, pare așa, foarte PSD-istă chestia asta. Se făcea numai pe vremea PSD-iștilor, să spui: domne, îmi dai bani și ai voie să vii aici.

Eu îi anunț pe Români că voi merge în Vama Veche și în orice stațiune din România pentru că vreau să susțin turismul în această vară și nu mă poate opri niciun primar”, a declarat Florin Cîțu.

