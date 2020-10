Noul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, intră în izolare din cauza COVID

De asemenea, noul edil al Timişoarei spune că la întâlnire a purtat mască, a respectat distanţa, iar acum s-a testat.

Dominic Fritz: Am făcut un test COVID și rămân acasă, în așteptarea rezultatului

"Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului.

Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!", a scris Dominic Fritz, miercuri dimineaţă, pe pagina sa de Facebook.

Fritz: Voi continua să lucrez la pregătirea preluării mandatului

Dominic Fritz este noul primar al Timişoarei, din partea USR, după ce a câștigat alegerile din 27 septembrie.

Fritz vine la Primăria Timișoara după mandatul lui Nicolae Robu.