Primarul Brașovului, Allen Coliban, îşi cere scuze public pentru că a parcat pe o trecere de pietoni: "Acest eveniment nu-mi face cinste"

Reacţia primarului USR PLUS a venit după ce, în cursul zilei de luni, au ajuns în presă imagini cu maşina Primăriei, pe care acest a condus-o, parcată pe o trecere de pietoni.

"Am ajuns la Colegiul Şaguna pentru festivitatea de deschidere a noului an şcolar, pentru a vorbi despre investiţiile pe care le facem în educaţie şi a vedea cum din acest an începem colectarea selectivă în şcoli.

Din păcate, singura zonă unde am putut parca maşina era la capătul unei treceri de pe o stradă lăturalnică. Acest eveniment nu-mi face cinste, îmi asum în totalitate greşeala şi îmi prezint scuze în faţa braşovenilor", a transmis, luni seara, Coliban.

