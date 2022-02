Primul judeţ unde s-a rupt coaliţia de guvernare. Se fac acuzaţii grave

Coaliţia PNL-PSD s-a rupt în judeţul Teleorman, după ce PNL nu a vot bugetul de la Consiliul Județean.

„Dezgustător ce s-a întâmplat în cadrul ședinței de ieri. Spun asta pentru că, din păcate, reprezentanții Partidului Naţional Liberal pur şi simplu au nimicit cele mai importante proiecte supuse votului.

Sigur că dezamăgirea şi chiar revolta mea este imposibilitatea de a atrage proiecte de investiții pe care cetățenii le aștepta.

Sunt siderat pentru că cele mai importante proiecte nu au fost adoptate. Mă refer la votul privind aprobarea bugetului judeţului dar şi a instituțiilor subordonate.

Mai mult, au fost respinse în plină criză sanitară proiectele privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor care sunt în coordonarea Consiliului Județean, cele mai importante unități sanitare din județul Teleornam.

Mai mult, un proiect de hotărâre s-a referit la transformarea a două posturi din medic rezident în medic specialist şi transformarea a două posturi vacante, unul în postul de asistent medical şi unul în post de îngrijitor.

Lucruri foarte importante pentru că au legătură cu dezvoltarea județului, cu derularea bună a actului medical noi fiind în an pandemic.

„Sunt convins că liderii PNL de la nivel central nu au cunoștința de atitudinea colegilor din Teleorman"

Au respins fără nicio explicație. Sunt convins că liderii PNL de la nivel central nu au cunoștința de atitudinea colegilor din Teleorman.

Eu am crezut că am fost aleși cu toții pentru a ne reuni eforturile pentru a putea oferi condiţii mai bune de viaţă cetățenilor. Ceea ce s-a întâmplat ieri cu PNL nu are legătură nici cu aspirații nici cu nevoile oamenilor şi nici cu jurământul depus la învestitură", a spus la Antena 3, Adrian Gâdea, preşedintele Consiliului Județean Teleorman.