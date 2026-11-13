Propunerea hilară făcută de PACE: 9 județe cu nume de sfinți și domnitori. Cine va locui în judetul Decebal sau Ștefan cel Mare

1 minut de citit Publicat la 16:10 13 Noi 2026 Modificat la 16:24 13 Noi 2026

Senatorul PACE Ninel Peia își dorește o reorganizare administrativă a României cu 9 județe FOTO: Ninel Peia

În mijlocul dezbaterilor despre comasare, care au provocat și o serie de controverse, în special pe tema dispariției Maramureșului ca județ, senatorul PACE Ninel Peia își anunță propriul proiect privind reorganizarea teritorială a României.

El propune ca România să fie reorganizată în 9 județe, cu 9 capitale, care să se numească astfel: Carol I (Timișoara), Decebal (Cluj-Napoca), Ștefan cel Mare (Piatra Neamț), Alexandru Ioan Cuza (Iași), Ferdinand I (Alba Iulia), Mihai Viteazul (Craiova), Mircea cel Bătrân (Pitești), Sfântul Apostol Andrei (Constanța) și Vlad Țepeș (București).

„Dacă vă uitați pe contul meu de YouTube, o să vedeți ce înseamnă o reaorganizare administrativă. Am considerat tot timpul că această reorganizare trebuie făcută pentru următoarele generații, și nu pentru următoarele alegeri. Trebuie să construim județe puternice”, a declarat Ninel Peia la Antena 3 CNN.

„Am ales aceste nume ca să nu mai existe certuri între Maramureș, Cluj sau Oltenia. Eu, de exemplu, sunt din județul Mihai Viteazu”, a mai spus senatorul PACE.

Într-un comunicat de presă, Ninel Peia a spus că principiul proiectului său „este că Munții Carpați trebuie să unească România, nu să o despartă administrativ”.

„Nu putem construi o strategie coerentă de dezvoltare durabilă atunci când un versant aparține unei administrații, celălalt altei administrații, iar realizarea investițiilor comune depinde de înțelegeri între președinți de consilii județene care pot avea priorități, interese și apartenențe politice diferite”, spune Ninel Peia în comunicatul din 13 noiembrie.

Ninel Peia mai spune că reorganizarea propusă de el a fost gândită în așa fel încât să existe un echilibru demografic și economic.

„Cele nouă județe propuse ar avea, potrivit Recensământului din 2021, populații cuprinse între aproximativ 1,73 și 2,52 milioane de locuitori, în jurul unei medii naționale de 2,12 milioane. Această distribuție ar permite constituirea unor structuri administrative de dimensiuni comparabile, capabile să gestioneze proiecte majore de infrastructură și dezvoltare”.

„Am propus acest model încă din anul 2018 pentru că am înțeles că România nu se poate dezvolta armonios dacă rămâne prizoniera unor granițe administrative care fragmentează resursele naturale, separă comunități economice și transformă investițiile strategice în obiectul negocierilor politice locale”, a mai spus Ninel Peia în comunicat.