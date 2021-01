Părinții elevilor din sectorul 1 au ieșit în stradă după ce Clotilde Armand a tăiat bursele copiilor: "Să iasă afară să vorbim!"

Părinții care protestează în fața Primăriei sectorului 1 spun că Doamna Primar refuză un dialog cu ei și a trimis echipaje ale jandarmeriei, nu ca să intermedieze o negociere cu ei, ci mai mult ca să le atragă atenția asupra măsurilor de distanțare.

"Protestăm pentru drepturile copiilor noștri care sunt legale și constituționale, așa cum și drepturile lor sunt la fel de legale să stea înăuntru și să sune la jandarmerie că să ne blige să păstrăm distanțarea. Noi am veit să protestăm și să primim și amendă, că avem și de unde s-o plătim. O să ne între bursele în cont, să avem bani de plătit amenzi." spune unul dintre părinții prezenți la protest.

"Dacă tot s-a deranjat să sune la jadarmerie, să se deranjeze până la capăt. Să se ridice și să iasă afară să vorbim"

Părinții spun că au încercat în repetate rânduri să o contacteze Clotilde Armand pentru a purta o discuție cu aceasta.

"Am încercat, avem patru petiții depuse și nici măcar un răspuns. Dar am primit un răspuns pe Facebook. Atunci când ne-am mobilizat ca să ne strângem aici am primit un răspuns oficial de la Doamna Primar pe Facebook.

Nu știu cum se transmit mai nou aceste informații pe Facebook, că Doamna Firea nu ne-a transmis niciodată, și nici Domnul Tudorache, pe Facebook, nimic. Dar Doamna Clotilde se pare că este foarte activă pe rețelele sociale.

Vom continuă să ținem aceste proteste până când Doamna Primar se plictisește, că acum nu e chiar foarte plictisită de noi.

Noi am ieșit în timp de pandemie să o votăm, am ieșit la vot. Când trebuia să păstrăm distanțarea socială ca și acum. Totuși am ieșit la vot cu masca. Acum se pare că nu mai are nevoie de noi, trebuie să stăm acasă."

Clotilde Armand a promis miercuri că elevii din Sectorul 1 vor beneficia de burse. Dar încă nu se știe câți bani vor primi.

„Elevii din Sectorul 1 vor beneficia de burse! În următoarea ședință de Consiliu Local voi prezenta consilierilor locali proiectul de hotărâre prin care elevii care au rezultate bune beneficiază de burse. Așteptăm încheierea semestrului 1 pentru a cunoaște rezultatele școlare și a putea calcula cuantumul burselor”, a transmis Clotilde Armand pe Facebook.