PSD a respins programul de guvernare al PNL. Liberalii: "Faceți-l voi!"

În ceea ce privește funcția de premier, nu s-a discutat și nu s-a ajuns încă la un numitor comun, însă din informațiile obținute de Antena 3, PSD a fost cel care a propus ca premierul să fie prin rotație 1 an și jumatăte fiecare iar prima extragere să o aibă PSD-ul, iar celălat partid să aibă Ministerul de finante, care să fie și vicepremier și Secretarul general al Guvernului.

Florin Cîțu a propus o rotație de premieri la fiecare doi ani. S-a stabilit și ca PSD să lucreaze la programul de guvernare și să îl prezinte apoi liberalilor. După ce PSD a criticat programul PNL de guvernare, liberalii au răbufnit: "Faceți-l voi".

Săptămâna viitoare vor avea loc din nou negocieri între PSD și PNL, adică discuții mai aplicate, deoarece joiseară nu s-au discutat nume și nici funcții.

Florin Cîțu, în urma discuțiilor cu PSD: "Cred că am găsit câteva lucruri care să ne unească"

Liderul PNL Florin Cîțu a făcut, joi seară, primele declarații după discuțiile cu PSD.

"Am avut o discuție cu reprezentanții Partidului Social Democrat despre situația în care se află astăzi România și despre soluții, în special. Am vorbit despre proiectele importante pe care deja le avem în programul de guvernare, dar și despre alte proiecte care ar putea să intre în programul de guvernare și care sunt importante pentru România în această perioadă.

A fost o discuție bună, o primă discuție, în care s-au discutat în special proiecte, obiective și am încercat să găsim soluții la această criză politică. Vom merge înapoi în partid și vom prezenta primele concluzii", a spus Florin Cîțu.

Liderul PNL a afirmat că a găsit câteva lucruri care să unească cele două partide în obiectivul comun care este guvernarea.

"A fost prima discuție, iar discuțiile despre funcții, în special despre cea de premier, ai fost câteva. Au fost câteva variante, unele chiar interesante cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani, dar nu a fost nicio concluzie.

Eu cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească: de exemplu, situația pe care o vedem astăzi în România și de a găsi soluții pentru ceea ce avem astăzi în România. Avem o criză în sănătate, avem o criză în energie și pentru acestea avem nevoie de un guvern", a precizat Cîțu.

Marcel Ciolacu, după discuţiile cu PNL: "Dacă vom fi cinstiți şi patrioți acesta este drumul pentru formarea unei noi majorităţi"

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că urmare discuțiilor cu PNL prioritatea zero este stabilizarea României. „Dacă vom fi cinstiți şi patrioți acesta este drumul pentru formarea unei noi majorități", a spus liderul social democrat.

„Am avut o primă întâlnire cu colegii de la PNL. Am cerut să fie o întâlnire serioasă şi aplicată pe cerințele şi nevoile românilor în acest moment. Nu am avut discuții în ceea ce privește funcțiile din Guvernul României. Credem că prioritatea nr. 1 este stabilizarea României.

Printr-un efort comun şi printr-un plan de guvernare coerent să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de români. Cred că suntem pe un drum corect. Dacă vom fi cinstiți şi patrioți acesta este drumul pentru formarea unei noi majorități", a spus Marcel Ciolacu.

„Ne menținem decizia partidului de a merge la consultări cu o funcţie de prim ministru"

„A fost o discuție în ceea ce privește propunerea de prim-ministru. Ne menținem decizia partidului, şi a mea personală, de a merge la consultări cu o funcţie de prim ministru. Şi atunci au venit mai multe soluţii pe care o să le analizăm în interiorul partidului. A fost şi această soluţie de premier prin rotație. PSD a venit cu cele 100 de măsuri.

Am cerut ministrului de Finanțe execuția bugetară până în acest moment şi cred că prioritatea 0 este să venim cu o rectificare bugetară sub formă de lege în Parlament pe care să o gândim şi să nu păcălim românii cu ceea ce am dori să facem, ci cu ceea ce putem să facem, în acest moment. Cred că sistemul centralizat de încălzire în municipiile reședință de județ, în Capitală, sunt prioritatea 0", a mai spus Marcel Ciolacu după discuțiile cu PNL.

