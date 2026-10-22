PSD acuză Guvernul Bolojan că a lăsat în urmă cel mai mare deficit din UE: "Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe"

PSD acuză Guvernul Bolojan că a lăsat în urmă cel mai mare deficit din UE. Sursa foto: Agerpres

Social democraţii, care au citat un raport Eurostat, au acuzat Guvernul Bolojan că lasă în urmă cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, de 9,2% din PIB, despre care au susţinut că este "semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025". PSD a mai transmis că Bolojan ar încerca să ascundă datele dezastrului.

Partidul condus de Sorin Grindeanu mai acuză pe Ilie Bolojan că "a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa".

"S-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan: cel mai mare din Uniunea Europeană și cu mult peste deficitul rămas după Guvernarea Marcel Ciolacu.

Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan. Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025.

Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului.

Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității. Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă.

România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului și cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obținute de un prim-ministru al României", au comunicat social-democraţii.

PSD susţine că vrea să schimbe direcţia de guvernare

"Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori.

Date Eurostat, ajustate sezonier: