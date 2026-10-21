PSD îl somează pe Nazare să explice deficitul cash: „Gaura ar fi de 37 de miliarde de lei”

Adrian Câciu cere Ministerului Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, să explice public diferența dintre deficitul cash și cel ESA. Foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, îi cere lui Alexandru Nazare să explice public diferența dintre deficitul bugetar calculat în sistem cash și cel calculat potrivit metodologiei europene ESA, după publicarea datelor Eurostat pentru primul semestru din 2026. Câciu susține că diferența dintre deficitul cash, de aproximativ 2% din PIB, și deficitul ESA estimat la 3,8% din PIB ar echivala cu circa 37 de miliarde de lei.

„Eurostat: deficitul României ridică semne serioase de întrebare! Gaură de 37 miliarde lei doar în primul semestru 2026! Atenție: deficitul lăsat de Bolojan poate sări de 7%. Eurostat a publicat astăzi, 21 octombrie, datele privind deficitul guvernamental din trimestrul II 2026.

Cifrele oficiale, ajustate sezonier, arată astfel: România: 9,2% din PIB la iunie 2026, Uniunea Europeană: 3,5% din PIB la iunie 2026, Zona euro: 3,3% din PIB la iunie 2026.”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Diferența dintre deficitul cash ar fi de aproximativ 2% din PIB

El spune că România înregistrează cel mai mare deficit trimestrial ajustat sezonier dintre statele membre pentru care Eurostat publică date. Dar situația devine și mai îngrijorătoare când este analizat deficitul fără ajustarea sezonieră.

Potrivit lui Adrian Câciu, Eurostat indică pentru România un deficit de 7,4% din PIB-ul trimestrial în primul trimestru din 2026 și de 7,8% în trimestrul al doilea.

„Pe baza acestor date, o estimare simplificată conduce la un deficit ESA cumulat în primul semestru de aproximativ 3,8% din PIB-ul anual estimat.

Și aici apare întrebarea: Cum explică Ministerul Finanțelor diferența dintre deficitul cash de aproximativ 2% din PIB și deficitul ESA semestrial estimat la 3,8%?

Sunt două metodologii diferite, dar care trebuie reconciliate.

Am atras atenția asupra facturilor neachitate, a obligațiilor amânate și a riscului ca deficitul cash să nu reflecte integral obligațiile asumate de stat.

Datele Eurostat nu stabilesc singure valoarea acestor facturi, dar fac necesară clarificarea diferenței dintre cele două metodologii”, mai scrie Adrian Câciu.

Nazare, somat de PSD să explice diferențele

În acest context, Adrian Câciu cere Ministerului Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, să explice public diferența dintre deficitul cash și cel ESA, inclusiv valoarea obligațiilor înregistrate, dar neachitate. Potrivit fostului ministru, diferența dintre cele două metode de calcul ar fi de 1,8 puncte procentuale, echivalentul a aproximativ 37 de miliarde de lei în primul semestru din 2026.

„Pentru că o factură neplătită nu înseamnă o cheltuială care a dispărut. Iar consolidarea fiscală trebuie măsurată prin rezultatele economice reale, nu doar prin momentul în care statul decide să facă plățile”, a mai precizat Câciu.

Solicitarea acestuia apare la o zi după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca Nazare să prezinte în Parlament situația financiară actualizată a statului, înainte de rectificarea bugetară. Liderul PSD consideră că este necesară o evaluare clară a obligațiilor financiare și a sumelor de care statul are nevoie până la sfârșitul anului, în condițiile în care, potrivit estimărilor prezentate de acesta, necesarul ar depăși 30 de miliarde de lei.