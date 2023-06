Marcel Ciolacu, după negocierile cu marile magazine: "Scopul nostru comun este ca românii să găsească în magazine produse românești la prețuri corecte"

"Am apreciat deschiderea la dialog a industriei care urmează să vină rapid cu propuneri concrete. Scopul nostru comun este ca românii să găsească în magazine produse românești la prețuri corecte", spune Marcel Ciolacu, după discuțiile de azi cu marile magazine din România.

„Am avut astăzi un dialog extrem de #onest și de aplicat cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale și am văzut că există o preocupare comună pentru a adopta soluții în vederea #scăderii prețurilor la produsele alimentare de bază. Am fost bucuros să văd că am în față parteneri sinceri de discuție care înțeleg că este momentul ca populația să fie susținută printr-un efort conjugat al statului și al industriei.

Știm toți că, astăzi, creșterea prețurilor la alimente reprezintă de departe, principala sursă a inflației. Le-am propus reprezentanților lanțurilor de magazine să construim împreună un #mecanism temporar care, prin limitarea atentă a marjelor comerciale pe întreg lanțul, să aibă ca efect prețuri suportabile pentru români.

Măsura vizează câteva categorii alimentare de bază, care trebuie să se regăsească în coșul de cumpărături al oricărui român: pâine, lapte și brânzeturi, carne, ouă, ulei, făină și mălai, legume și fructe proaspete.

Am apreciat deschiderea la dialog a industriei care urmează să vină rapid cu propuneri concrete. Scopul nostru comun este ca românii să găsească în magazine produse românești la prețuri #corecte. În plus, vrem să menținem puterea de cumpărare a populației, iar astfel vom putea susține mult mai eficient consumul intern. Aceasta este esența acestei guvernări: să ia decizii pentru ca economia națională să lucreze în favoarea românilor", scrie Marcel Ciolacu pe Facebook.

