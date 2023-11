PUSL a înfiinţat Departamentul pentru Credinţă, Cultură şi Educaţie

Premieră în politica românească. Partidul Umanist Social Liberal a înfiintat Departament pentru Credință, Cultură si Educație. Este astfel primul partid din ţară care a reușit aceasta performanță, iar liderul departamentului este Marius Ciprian Pop.

"Avem acest departament: Credinţă, Cultură şi Educaţie. Suntem singurul partid din România care are un astfel de departament pentru că noi am înţeles că un popor care nu îşi respectă credinţa, care nu investeşte în educaţie şi cultură nu are cum să evolueze, nu are cum să meargă înainte şi nu are cum să construiască un viitor.

Acest departament calcă apăsat pe tot ceea ce înseamnă tradiţie, valoare a poporului român şi tot ceea ce înseamnă elemente care ne leagă", a declarat Lavinia Şandru, preşedntele Institutului de Studii Social Liberale.

"Este necesară o astfel de abordare pentru că fără ea, vedeţi unde s-a ajuns, uitaţi-vă în jurul nostru la dezastrul care bântuie nu numai ţara, ci şi Europa întreagă. Fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Şi atunci e foarte clar şi absolut necesar ca astfel de semnale să vină chiar şi din partea aceasta", a explicat şi Marius Ciprian Pop, liderul Departamentului Credinţă, Cultură şi Educaţie din PUSL.