Radu Tudor lansează o ipoteză: Tudose, Grindeanu, Țuțuianu și Neacșu ar putea reveni in PSD

Jurnalistul Radu Tudor a precizat pe blogul său că, potrivit unor surse politice, foștii lideri PSD, precum Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu ar putea reveni în rândurile social-democraților.

„Potrivit unor surse politice, noul tandem de la varful PSD – Marcel Ciolacu, presedinte interimar si Paul Stanescu, secretar general – ar dori sa redeschida portile partidului pentru fosti lideri care au plecat in perioada Dragnea-Dancila.

Este vorba despre fostii premieri Mihai Tudose si Sorin Grindeanu, despre fostul secretar general Marian Neacsu si despre fostul vicepresedinte Adrian Tutuianu.

Aceasta echipa ar putea reprezenta noul centru de putere in PSD incepand cu 1 ianuarie 2020 si va pregati congresul din luna martie, cand se va alege o noua conducere legitima.

In perspectiva celor doua randuri de alegeri – locale si parlamentare – la varful PSD se pregateste scoaterea din uz a mitralierelor politice uzate, generatoare de extremism si populism, si promovarea unor guri de tun capabile sa restabileasca profilul bine conturat in PES si in alte institutii europene”, a scris Radu Tudor pe blog.