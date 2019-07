Ramona Bruynseels, față în față cu Mihai Gâdea și Mircea Badea. Adevăratul motiv pentru care candidează la președinție

foto: captura Antena 3

Ramona Ioana Bruynseels, candidata Partidului Puterii Umaniste, și-a lansat duminică oficial înscrierea în cursa pentru prezidențiale.

Prezentă la "Sinteza zilei", Ramona Bruynseels a explicat ce a determinat-o să candideze pentru cea mai înaltă funcție în stat.

"Am ajuns în administrația centrală, am fost foarte onorată să fac parte din Guvernul României, este o onoare să faci parte din orice instituție care servește și deservește statul român și pe cetățenii săi, însă, din păcate, am observat că dacă nu ai sprijin politic, ceea ce eu nu aveam. fiind pe funcții de specialist în interiorul Guvernului, nu prea poți să duci la îndeplinire ceea ce îți propui.

Poți să ai inițiative bune, poți să ai proiecte frumoase, de foarte multe ori rămâi cu un proiect scris frumos și cam atât. Și cu frustrarea atașata faptului că ai vrut să faci ceva și nu ai reușit. Înțelegând acest lucru, am realizat că trebuie să fac pasul spre politică", a spus Ramona Bruynseels, la Sinteza zilei.