Ramona Bruynseels, la „România ta”: Am fost crescută doar de mama și ne-a fost greu. Dar am știut că trebuie să fac tot ceea ce ține de mine să ne ridicăm din condiția pe care societatea ne-o rezervase

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umaniștilor la prezidențiale, a fost invitată să le vorbească tinerilor participanți la proiectul „România ta”, organizat la inițiativa Fundației Dan Voiculescu, despre ce înseamnă să îți iubești națiunea și despre cât de important este să încerce să facă schimbări în bine în viețile celor din jur.

”M-am născut la Cluj și am fost crescută doar de mama. Am rămas doi copilași cu mama doar. Și ne-a fost greu, eram încă în vremea comunismului. Au fost momente în care pot să spun că în frigiderul nostru se găsea doar o supă. Mama lucra trei schimburi ca să ne poată crește, iar noi am petrecut mult timp singuri acasă. Dar, dacă am știut ceva, am știut că trebuie cu adevărat să facem ceea ce ține de noi ca să ne ridicăm din condiția pe care societatea ne-o rezervase. Nu a fost vina mea că tata nu a mai fost să fie lângă noi. Dar, cei din jur se uita la noi ca la un copil defavorizat”, a povestit Ramona Ioana Bruynseels.

Aceasta a spus că doar determinarea de a-și vedea visul implinit și de a-și depăși condiția impusă de societate a ajutat-o să reușească în viață.