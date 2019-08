Ramona Mănescu, anunț la Antena 3: Cred că doamna Dăncilă se poate descurca cu un ministru independent

Ramona Mănescu a decis să rămână în Guvernul Dăncilă ca ministru independent. Ministrul de Externe a vorbit la ”Punctul de întâlnire” despre motivul pentru care s-a hotărât să rămână.

”Sunt un om responsabil și în momentul în care îmi asum ceva, îmi asum cu maximă seriozitate. Am fost extrem de onorată să accept deminitatea aceasta și să fiu ministrul al Afacerilor Externe într-un moment în care am înțeles că România are nevoie în preajma alegerilor prezidențiale, dar mai ales România are nevoie de o continuitate a proiectelor pe care le-a demarat în timpul Președinției și are nevoie să își consolideze poziția în următoarea Comisie Europeană.

Eu mi-am asumat toate acestea. Înțeleg competiția politică, înțeleg logica electorală. Sunt absolut firești într-un stat democratic. Dar nu cred că pentru o luptă politică internă România trebuie să piardă un moment foarte important de politică externă care ne va afecta și intern în următorii ani.

În afară de faptul că e dovadă de lispă de seriozitate, e și o lipsă de responsabilitate față de România pe următorii cinci ani și eu nu pot să îmi asum acest lucru.

Eu voi participa mâine la ședința de guvern indiferent dacă această cariera mea politică se va termina aici. Pe mine mă interesează ca România să câștige pe următorii cinci ani, după care pot merge acasă că nu țin cu dinții de nicio poziție.

Sunt membru ALDE din 2017. Eu îmi asum decizia că voi ieși din partid. Domnul Tăriceanu a fost foarte clar. Ceea ce am spus eu nu are legătură cu ALDE, ci cu ceea ce mi-am asumat eu.

Cu doamna Dăncilă am o relație corectă.”, a spus Mănescu.