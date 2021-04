Rareș Bogdan: ”Nu cedăm, nu-l schimbăm pe Florin Cîțu! Nu vă pot spune că în seara aceasta va ieși fum alb!”

„Dacă credem că oamenii din țara aceasta merită mai mult și merită să le ridicăm nivelul de trai, atunci cu adevărat trebuie să ne înțelegem. Eu am privit acuzațiile. M-au îndurerat! Cred că, uneori, ar trebui să fim mai calmi atunci când stăm în aceeași construcție politică. Noi nu avem o altă construcție politică posibilă decât cu USR PLUS. (...) Sper ca lucrurile să se calmeze, însă nu vă pot spune că, în seara aceasta, după coaliție, va ieși fum alb, dar pot să vă garantez că până mâine seară, lucrurile se vor încheia și vom merge mai departe în aceeași formulă”, a spus Rareș Bogdan.

Nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece! Florin Cîțu este premierul de care are nevoie România, se bucură și de sprijinul PNL. Eu voi propune și un vot de susținere pentru Florin Cîțu pentru a se vedea că suntem în jurul lui. Președintele se află într-un parteneriat asumat cu premierul. Nu avem o opțiune mai bună decât premierul Florin Cîțu ca țară. Pe cei de la USR PLUS îi așteptăm să desemneze un nou ministru la Sănătate. Nu cedăm, nu-l schimbăm pe Florin Cîțu, nu cedăm un alt minister decât cele negociate în decembrie, nu am greșit cu absolut nimic”, a spus Rareș Bogdan.

