Rareş Bogdan, despre remanierea miniştrilor din cabinetul Cîţu: "Unii dintre ei vor suferi consecinţele"

Astfel, întrebat dacă această remaniere este o mutare bună, europarlamentarul PNL spune că nu s-ar pune această problemă.

"Situaţia este mai complicată decât părea, dar asta nu înseamnă că nu vom pune reformele în practică. Vă asigur că încă nu se pune problema (despre remaniere - n.r.).

Este normal ca premierul să aibă dreptul să îşi evalueze miniştrii, este normal să îşi evalueze cabinetul periodic pentru că este cel care răspunde pentru punerea în aplicare a programului de guvernare.

Faptul că premierul validează sau analizează activitatea miniştrilor săi nu este nimic anormal într-un guvern funcţional, într-o coaliţie funcţională. Nu are în vedere anumiţi miniştri, am văzut că a apărut pe surse tot felul de nume... Nici domnul Nazare, nici domnul Năsui nu intră în intenţia prim-ministrului de a fi schimbaţi, dar, ca la orice remaniere, prim-ministrul are dreptul să hotărască, discutând şi cu liderii coaliţiei.

Florin Cîţu nu face altceva decât să analizeze activitatea miniştrilor săi. Legat de reforme, sigur că unele dintre lucrurile aşteptate de cetăţeni sunt uşor întârziate. Vă asigur că noi mai avem de guvernat ţara aceasta încă şapte ani şi jumătate", a declarat Rareş Bogdan, vineri, în exclusivitate, la Antena 3.

Legat de varianta ca ministrul Agriculturii, Adrian Oros, apropiat al lui Ludovic Orban, să fie înlocuit cu Marcel Boloș, Rareş Bogdan a negat.

"Dacă noi vom face evaluările în funcţie de apropiaţi, atunci lucrurile vor arăta extrem de rău pentru România. Dacă vom face evaluările în funcţie de taberele politice în care s-au plasat sau de simpatiile politice interne ale unuia sau altuia, înseamnă că nu am învăţat nimic din cei 31 de ani de democraţie şi nu am învăţat nimic din ceea ce aşteaptă românii", a mai spus Rareş Bogdan.

Lider al PNL, Bogdan spune că evaluările miniştrilor se fac după criteriul performanţei.

"Evaluarea se face în funcţie de performanţă, şi nu prin faptul că Adrian Oros este mai prieten cu Ludovic Orban decât cu Florin Cîțu sau Rareş Bogdan, sau domnul Ciucă e mai prieten cu Klaus Iohannis, cu Rareş Bogdan, Florin Cîțu decât cu Ludovic Orban. Nu în logica aceasta se vor face evaluările.

Florin Cîțu le face strict pe bază de performanță şi de ce au realizat aceşti miniştri în şase luni.

Dacă unii dintre miniştri nu au confirmat şi nu au fost suficient de buni în a pune în aplicare planurile de reformă şi atragerea de fonduri europene, atunci vor suferi consecinţele", a încheiat Rareş Bogdan.

Premierul Florin Cîţu pregăteşte marea remaniere. Cinci miniştri sunt pe lista neagră a şefului Executivului.

Pe "lista neagră" a lui Cîţu, la şase luni de guvernare şi zero reforme, se află cinci miniştri.

Printre miniştrii care ar putea să plece acasă, figurează şi miniştri PNL, unii din tabăra lui Ludovic Orban.

