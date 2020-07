Răsturnare de situație! Pe cine va susține Robert Negoiță la Primăria Capitalei

Întrebat dacă l-ar susține pe Victor Ponta la Primăria Capitalei, Robert Negoiță a răspuns: "Atâta timp cât eu sunt hotărât să nu candidez la Primăria Generală - plecăm de la această variantă - analizez cu grijă candidaturile care vor fi și am să votez, eventual am să sprijin, orice candidatură pe care o consider ca fiind cea mai potrivită din cele cu șanse. Este normal să susțin pe cineva - Bucureștiul are nevoie să fie condus de o persoană capabilă să realizeze lucruri pentru București: fapte!", a spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță a precizat că nu a avut discuții doar cu Victor Ponta, ci cu mai mulți lideri politici pentru a face o alianță cu șanse pentru București. Despre posibilitatea de a-l sprijini pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea, Negoiță a răspuns:

"Dacă este cazul, voi repeta ce am spus deja. În momentul în care vom avea anunțați candidații pentru Primăria Generală, dacă nu vom avea noi propriul candidat, vom susține pe cel pe care îl considerăm cel mai potrivit să ocupe acest loc. Asta înseamnă că nu excludem nicio variantă.

Încercăm să facem ce considerăm că este normal pentru București astfel încât acesta să meargă mai departe. Atfel, să mai pierdem încă patru ani consider că este suficient de grav ca să ne permitem așa ceva", a subliniat Negoiță.