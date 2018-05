Menționat în campania dezertărilor din PSD, fostul premier Mihai Tudose a avut o primă reacție.

”Nu am avut purtătător de cuvânt când am fost prim-ministru, nu am nici acum. Atunci când voi avea ceva de comentat sau de anunțat, veți afla de la mine direct. În legătură cu afirmația lui Dragnea referitoare la atitudinea de sobolani a doi foști prim-miniltri ai partidului, nu comentez. Mai ales tipul ăsta de limbaj.”, a spus Mihai Tudose.