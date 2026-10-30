Reacţia lui Bolojan, după prima rectificare bugetară a Guvernului Niculescu: "E bine că PSD a abandonat şantajul"

Reacţia lui Bolojan, după prima rectificare bugetară a Guvernului Niculescu. Foto: Hepta

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, după ce Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară, că este bine că PSD şi-a adus aminte de urgenţele reale şi "a abandonat şantajul cu blocarea rectificării". El a mai susţinut că a devenit un "modus operandi" al social-democraţilor să critice seara, la televizor, măsurile pe care miniştrii PSD le aprobă dimineaţa, în Guvern, informează Agerpres.

"Tot e bine că PSD şi-a adus aminte de urgenţele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, şi a abandonat şantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite. Mai mult, Ordonanţa de urgenţă de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moştenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeaşi perioadă din 2025. Investiţiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei faţă de nivelul din anul trecut", a scris Bolojan pe Facebook.

Bolojan a subliniat că aceste cifre sunt date asumate oficial de Guvern şi a criticat atitudinea PSD, despre care a spus că atacă în spaţiul public deciziile pe care propriii miniştri le aprobă în şedinţele Executivului.

"Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniştrii PSD au adoptat dimineaţa, în Guvern. Acum, că aţi confirmat oficial buna moştenire, puneţi mâna şi guvernaţi, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Şi încercaţi să guvernaţi mai bine decât aţi făcut-o data trecută", a adăugat fostul premier.

Potrivit acestuia, Ordonanţa de urgenţă adoptată vineri "arată şi ratările miniştrilor PSD".

"Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătăţii, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecinţa eşecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcţie de priorităţi, nu de preferinţe sau interese, şi de a accesa fondurile europene (PNRR şi coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei", a mai susţinut Ilie Bolojan.

Guvernul a aprobat, vineri, prima rectificare bugetară din 2026, care prevede fonduri suplimentare pentru medicamente şi servicii medicale, plata pensiilor, servicii sociale şi bugete locale, în condiţiile menţinerii ţintei de deficit cash la 6,2% din PIB.