Reacția PSD la declarația de război a lui Klaus Iohannis

foto: Agerpres

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a anunțat, luni, la 100 de minute, ce va face PSD după declarația de război a președintelui Klaus Iohannis.

"După cum știți, Klaus Iohannis a dat motivările pentru cele două refuzuri anterioare. Și în loc să se înțeleagă că va refuza în continuare, s-a mers 'hai că-l convingem spunându-i că nu are dreptate'. Și, până la urmă, în afară de întârziere, ajungem tot acolo, la o decizie a CCR pe baza unui nou conflict juridic de natură constituțională, cum trebuia făcut de la început.

Întrebat dacă PSD va sesiza marți Curtea Constituțională, Eugen Nicolicea a pus că ar trebui ca PSD să aștepte două zile noile motive ale lui Klaus Iohannis.

"Dacă i-am trimis acele înapoieri, reiterând propunerile și spunându-i că motivele dânsului nu sunt constituționale, nu sunt legale și nu sunt precizate niciunde, așa cum trebuie să fie niște motive de legalitate, cred că ar trebui totuși o zi-două să mai așteptăm motivele cele noi, măcar să avem de ce râde", a spus Nicolicea.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că propunerile Guvernului pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării Regionale, Mircea Drăghici şi Olguţa Vasilescu, vor fi refuzate din nou.



"Aceste două propuneri vor fi refuzate în cursul acestei săptămâni. Într-o zi, două vor fi finalizate documentele şi reexpediate la Guvern", a precizat Iohannis, la Palatul Cotroceni.



El a adăugat că motivele refuzului vor fi cunoscute din scrisori.



"Sunt chestiuni juridice care trebuie foarte bine studiate şi recomand să se studieze. Nu am primit niciun fel de alte propuneri şi discuţiile pe care le-am purtat nu au vizat alte propuneri. (...) Rezolvarea este foarte simplă, nu are decât partea guvernamentală să citească cu atenţie legislaţia invocată de mine, iar PSD nu are decât să vină cu nişte propuneri care să mă convingă că ministerele vor fi bine conduse", a spus Iohannis.



Potrivit şefului statului, Guvernul trebuie să îndeplinească condiţiile, respectiv să prezinte actele celor nominalizaţi "în conformitate cu legislaţia în vigoare".



"Legea este obligatorie şi pentru Guvern în România, iar PSD să vină cu propuneri care mă conving pe mine şi pe toţi ceilalţi că ministerele vor fi bine conduse", a subliniat Klaus Iohannis.