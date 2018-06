Remus Cernea pleacă din România

Remus Cernea pleacă cu inima frântă din România. La o lună după ce a anunțat public că s-a despărțit de iubita sa, Iolanda Stăniloiu, Remus Cernea se desparte și de România. Fostul deputat PSD a anunțat că pleacă în Finlanda. Și pentru ca telenovela să fie dusă până la capăt, a subliniat că nu și-a luat bilet de întoarcere.

"Dragi prieteni, dupa 20 de ani de eforturi pe care le-am dedicat schimbarii in Romania, voi face acum tot mai mult pasul si spre actiuni care vizeaza intreaga umanitate, nu doar o tara.

In cursul dupa-amiezii de maine voi pleca in Finlanda, unde ma voi angrena pentru o perioada mai lunga in proiecte creative care au legatura si cu Romania, dar nu numai.

Biletul de avion este doar dus. Daca si cand voi reveni va fi o decizie pe care o voi lua acolo.

Imi doresc sa revin la un moment dat, imi doresc sa pun umarul din nou la ridicarea Romaniei. Am muncit din greu si m-am luptat pentru libertate, dreptate, justitie si o dezvoltare morala a societatii noastre. Am inregistrat numeroase succese si am contribuit la schimbari de mentalitate de natura sa apropie tara noastra de cele civilizate, prospere si dezvoltate din occident.

E drept si ca de multe ori nu am fost inteles, iar alteori am fost crunt lovit, chiar de catre apropiati in care investisem incredere si prietenie. Dar cumva ma asteptam la astfel de lucruri, iar tot ceea ce am avut de suferit m-a fortificat interior in cele din urma.

Voi reveni sa lupt pentru Romania in contextul in care voi avea sentimentul ca o pot face intr-un cadru eficient, alaturi de oameni de calitate si ca beneficiez de sprijinul foarte multora. Altfel ar fi timp si energie irosite.

Vom comunica aici des, iar detalii despre proiectele la care voi lucra va voi oferi pe masura ce ele se vor apropia de implinire.

Numai bine va doresc tuturor!", a scris Remus Cernea, pe Facebook.