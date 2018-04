Foto: Liviu Dragnea/Facebook

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacău, că vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este plină de ciudăţenii, fără mandat şi îl îngrijorează secretomania cu care a fost organizată. „Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei”, a comentat preşedintele Iohannis.

„Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis are niște slugi în Parlament și putea să afle pentru că se știa de invitația publică. Nu a fost o deplasare pe ascuns. Am fost invitat și de președintele Israelului și de premier”, a reacționat Liviu Dragnea, joi seară, la Antena 3.

„Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis și că ambasada s-a și mutat. Mă așteptam de la președinte să se uite întâi pe memorandumul aprobat în Guvern, acolo se vorbește despre intenția de a se muta ambasada”, a mai spus Dragnea, adăugând că Iohannis nu s-a uitat pe memorandum și a ieșit cu declarații violente.

Dragnea: N-am avut și nu o să am niciodată înțelegeri secrete cu nimeni

„Nu există în Constituția României o prevedere care să spună că președintele României are tribut exclusiv pe politica externă. Avem un Guvern care are ministru de Externe, are atribuții să semneze acorduri și să reprezinte interesele României. N-am avut și nu o să am niciodată înțelegeri secrete cu nimeni. Fac ce pot, cât pot, pentru România”, a precizat liderul PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, că o va întreba pe premierul Viorica Dăncilă la întâlnirea pe care o va avea cu aceasta despre vizita în Israel, subliniind că este preşedintele Republicii şi răspunde de politica externă.



„Fiţi asiguraţi că o să o întreb pe doamna Dăncilă cu ce ocazie a plecat în Israel în vizită bilaterală fără să sufle o vorbă, fără măcar din politeţe să mă sune sau să treacă pe la mine, fiindcă, totuşi, dacă PSD-ului nu-i convine, eu sunt preşedintele Republicii şi eu răspund de politica externă”, a declarat Iohannis la Bacău.