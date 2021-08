Revoltă la vârful PNL împotriva lui Orban. Echipa lui Florin Cîțu face "apel la responsabilitate și decență"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, pare că acum l-a descoperit pe Florin Cîţu şi a declarat că regretă că l-a susţinut pe acesta, odată ce trecutul controversat al premierului a explodat public. Orban spune că nici nu l-ar mai fi numit, dacă ar fi avut aceste informaţii.

Orban despre Cîțu: "Stilul evaziv, chiar arogant a deranjat. Trebuia să își ceară scuze"

"Sigur, nu era tânăr, nu era de 18-20 de ani, avea 28 sau 29 de ani. Era la studii dotorale, nu era în vremea studenției. Mă rog, s-a întâmplat. Există momente când se poate întâmpla în viața unui om așa ceva. Ceea ce a deranjat cel mai mult este că a omis să informeze opinia publică și stilul ăsta evaziv, chiar arogant de a răspunde la niște întrebări. Era mult mai simplu dacă își cerea scuze. Da domne îmi cer scuze pentru faptul că nu am avut curajul, sau că am crezut undeva în sinea mea, că nu e foarte important, sau poate că mi-a fost un pic frică", a declarat Ludovic Orban, luni seara, la Realitatea Plus.

Nici episodul cătuşelor n-a trecut nepunctat de Ludovic Orban

"El, premier în funcţie, în momentul în care a apărut această informaţie, el trebuia în primul rând să îşi ceară scuze, să dea lămurir complete pe tema asta", a mai spus preşedintele PNL în aceeaşi emisiune.

Pe de altă parte, Orban l-a atacat şi pe președintele Iohannis referitor la scandalul provocat de apariția în public a unui document semnat de fosta consilieră a premierului Florin Cîțu, Mioara Costin, în care aceasta transmitea linii de strategie în comunicarea referitoare la lupta dintre Orban și Cîțu.

Documentul purta antetul GuvernuluI. Şeful PNL a precizat că dacă era președintele României nu accepta să i se folosească numele într-un document din campania unui partid.

Orban nu a uitat cum i-a cedat locul lui Klaus Iohannis pentru şefia PNL, dar susţine că nu regretă

"Am povestit, că eu m-am retras din candidatura la preşedinţia PNL ca să fie Klaus Iohannis ales preşedintele PNL, ca să aibă poziţia de candidatură la Preşedinţia României. Decizia mea de retragerea a fost un sacrificiu personal, mă alegeam probabil preşedintele PNL, după eşecul USL şi după demisia lui Crin Antonescu, mă alegeam cu aplauze, nu cu voturi. Preşedintele Iohannis este la al doilea mandat, nu mai poate să candideze pentru un mandat. Eu cred că inclusiv preşedintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, iar soarta PNL nu poate fi asta, să fim practic sub asediu, din cauza faptului că un reprezentant PNL aflat într-o funcţie atât de importantă, nu a avut curajul să comunice public" , a spus Orban la Realitatea Plus.

Echipa lui Cîţu, apel la responsabilitate și decență

În replică, echipa lui Florin Cîţu a venit cu un document numit: "Apel la responsabilitate și decență", semnat de o listă extrem de lungă de susţinători, pe care se află grei din partid consideraţi indecişi. Lista în sine este mai lungă decât mesajul.

"În legătură cu ultimele apariții publice ale președintelui PNL, Ludovic Orban, echipa celor care susțin candidatura lui Florin Cîțu dezaprobă comportamentul lipsit de fair-play politic si declarațiile acestuia care aduc grave prejudicii partidului nostru.

Considerăm că este dezonorant pentru președintele PNL să susțină campania de linșaj public împotriva premierului susținut de Partidul Național Liberal. Nu a mai existat niciodată în istoria PNL un astfel de moment și este de dorit să nu mai existe altul nici în viitor.

Facem apel la actualul președinte al PNL să nu mai încurajeze acuzații grave și derapaje de limbaj la adresa Premierului liberal. Este de nepermis ca liderul PNL să-l atace pe Președintele României, cel mai solid partener politic al partidului nostru, în ultimii șapte ani. Ne delimităm de genul asta de politică!

Mizele și ambițiile personale nu trebuie urmărite de niciun membru PNL, cu atât mai mult de către președintele în exercițiu, în detrimentul mizelor partidului și ale guvernării.

Atacarea propriilor colegi, a guvernării și a Președintelui României este contraproductivă pentru partidul nostru, iar campania internă pentru funcția de președinte al PNL ar trebui să fie o competiție onestă, corectă, nu o răfuială de ordin personal, care să ne vulnerabilizeze în fața adversarilor.

Facem apel la responsabilitate! Și ne delimităm de toate discursurile sau acțiunile care pot slăbi atât guvernarea, cât și viitorul PNL!", a transmis echipa care îl susţine pe Florin Cîţu.

