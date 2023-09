Robert Cazanciuc propune măsuri aspre împotriva traficului de droguri: "Asistăm la din ce în ce mai multe drame în societatea noastră"

Robert Cazanciuc, senator PSD, a anunțat că a depus un proiect legislativ menit să prevină și să combată traficul de droguri în România.

Sursa foto: PSD | Facebook

Potrivit senatorului PSD, proiectul prevede pedepse înăsprite, care să ajute la combaterea traficului de droguri.

"Am depus, astăzi, așa cum am promis public, un proiect legislativ menit să prevină și să combată cu mai mare fermitate și eficiență traficul de droguri, care a luat o așa amploare în ultimul timp, încât am ajuns să asistăm la din ce în ce mai multe drame în societatea noastră, inclusiv la tragedii pe șosele țării.

Sunt vizate mai multe legi care operează în domeniul combaterii traficului de droguri.

Dreptul de a mai conduce vehicule va fi interzis pe o perioadă de până la 10 ani, în cazul depistării șoferilor sub influența drogurilor sau alcoolului. În plus, pedeapsa cu închisoarea nu va mai putea fi amânată.

Se vor majora pedepsele privind și finanțarea faptelor ce au legătură cu traficul și consumul de substanțe psihoactive.

Produsele psihoactive, mijloacele de producere a lor, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea produselor vor fi confiscate.

Folosirea minorilor în derularea de operațiuni cu substanțe psihoactive va fi o circumstanță agravantă în săvârșirea infracțiunilor privind traficul de doguri.

Va fi redusă la maxim durata în care consumatorii vor intra în programe de consiliere pentru a evita tragedia de la 2 Mai, al cărei autor a refuzat, la 17 ani, să urmeze asistența de specialitate", a transmis Robert Cazanciuc.