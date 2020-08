Robert Negoiță nu mai este primarul Sectorului 3 din Capitală. Reacția politicianului după ce a fost suspendat

Robert Negoiță a anunțat că în toamnă va candida din partea Alianței 2020, formată din ProRomânia și Partidul București 2020.

„Se constată încetarea de drept la data de 19 august 2020 a mandatului de primar al Sectorului 3 București al lui Robert Sorin Negoiță, având în vedere admiterea candidaturii sale la alegerile din 27 septembrie 2020 pentru funcția de primar al Sectorului 3 din partea altui partid decât cel pe listele căruia a candidat și a fost ales primar la alegerile locale din 2016”, se arată în ordinul semnat de Gheorghe Cojanu.

Robert Negoiță, despre suspendarea din funcție: Este un demers pripit. Intenționez să îl contest în instanță

„Consider acest demers pripit și lipsit de responsabilitate și intenționez să îl contest în instanță. Pentru 4 săptămâni, atât cât au mai rămas până la alegeri, s-a preferat o astfel de variantă grăbită și nechibzuită, pierzându-se din vedere complet interesul comunității, respectiv acela de nu avea un vid de conducere și coordonare la nivelul Primăriei Sectorului 3”, a anaunțat pe Facebook Robert Negoiță.

Politicianul a precizat că a fost notificat de colegii săi din primărie, deoarece este în autoizolare după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19: „Azi, am fost notificat de colegii mei din Primăria Sectorului 3 de faptul că s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun că am fost notificat de colegi, dat fiind că, așa cum știți, săptămâna trecută, am fost testat pozitiv pentru Covid-19, astfel că, în prezent, sunt în concediu medical”.

„Este jenant că, în continuare, o parte a clasei politice din România înțelege competiția astfel, adică aleargă după asemenea victorii mici și care nu aduc niciun beneficiu comunității, demonstrând că, pentru unii, baza o reprezintă: 100% politica și 0% muncă. (...) Vom face tot posibilul ca activitatea PS3 să nu fie blocată”, a mai adăugat Negoiță.