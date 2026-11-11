România negociază un nou mandat în Consiliul ITU. Pavel Popescu s-a întâlnit cu responsabilul Casei Albe pentru tehnologie, la Doha

2 minute de citit Publicat la 14:25 11 Noi 2026 Modificat la 14:25 11 Noi 2026

Pavel Popescu s-a întâlnit cu Michael Kratsios, la Doha. Sursă foto: Facebook - Pavel Popescu

Vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a transmis marți, 10 noiembrie, că s-a întâlnit cu Michael Kratsios, consilier al președintelui american Donald Trump pentru Știință și Tehnologie, la Doha. Potrivit acestuia, întâlnirea are loc în contextul în care România încearcă să obțină al nouălea mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU).

„O săptămână decisivă la Doha pentru realegerea României în Consiliul ITU, după 8 mandate consecutive (32 de ani) și o istorie ca membru in ITU de 160 de ani.

Alături de colegii mei din ANCOM, miniștri și parlamentari români prezenți în Qatar, ne coordonăm eforturile de lobby politic și diplomatic pentru a câștiga cel de-al 9-lea mandat al României în Consiliu.

A fost o reală plăcere să-l întâlnesc astăzi pe Michael Kratsios, Consilier al Președintelui Donald Trump pentru Știință și Tehnologie și Director al Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe (OSTP) - figura centrală din SUA ?? care coordonează politica americană pe AI, quantum și tehnologie, cu un background excepțional și unul dintre cei mai respectați oameni din lume de către industria globală de tech.

Deoarece în ultimul an echipa ANCOM a condus printre cele mai importante dosare din zona de tehnologie și policy în cadrul parteneriatului strategic româno-american, inclusiv în coordonare cu echipele lui Michael din Casa Albă sau din alte agenții, întâlnirea de astăzi a fost un prilej excelent de a puncta, din nou, la cel mai înalt nivel al administrației SUA, realizările României în promovarea politicilor de securitate în domeniul 5G și 6G, cybersecurity, FDI, precum și în zona spațială (inclusiv pe dosare tehnice precum EPFD)”, a scris Pavel Popescu, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că discuția a vizat și rezultatele colaborării dintre România și Statele Unite în domeniul tehnologiei și securității comunicațiilor, inclusiv în ceea ce privește rețelele 5G și 6G, securitatea cibernetică și investițiile străine directe.

„România rămâne vârful de lance global în alinierea cu Statele Unite pe securitatea rețelelor de comunicații. Am implementat consecvent legislația națională care asigură că în infrastructura critică de telecomunicații sunt utilizate doar echipamente și tehnologii de la furnizori de încredere, în deplină concordanță cu valorile parteneriatului strategic româno-american.

Această abordare, care vizează eliminarea echipamentelor cu risc ridicat din nucleul rețelelor și extinderea acelorași reguli către 6G, ne protejează infrastructura critică și consolidează poziția României ca hub regional de încredere pentru tehnologiile viitorului.

În același timp, am reiterat importanța încurajării investițiilor americane în România: atât în rețele de generație următoare, cât și în cybersecurity, spațiu și industrii conexe, ca o recunoaștere naturală a acestui parteneriat solid și a angajamentului nostru comun pentru un ecosistem digital securizat, deschis și prosper.

Michael, thank you! It’s time to bring the Sillicon Valley to the part of Europe who deserves it!”, a încheiat Pavel Popescu.