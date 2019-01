Rovana Plumb, despre relația Guvernului cu Iohannis: „Ne-am dorit să existe o cooperare pentru că miza este foarte mare”

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a vorbit în emisiunea „100 de minute” despre războiul politic, dar și despre fondurile europene.

Rovana Plumb a vorbit despre atacul lansat pe Facebook de europarlamentarul Corina Crețu. Europarlamentarul a enumerat toate sumele pe care România le-a pierdut de la Uniunea Europeană în ultimii ani, pentru că nu au fost depuse proiecte de către statul român.

„Vom debuta oficial în președinție. Vor veni la București toți comisarii europeni. Această colaborare este zilnică. Avem o colaborare, am mulțumit și ieri pentru sprijinul constant pe care ni l-au acordat. Întotdeauna am considerat că această colaborare cu Comisia Europeană se face pe bază de parteneriat. Așa că această colaborare va continua. Eu am considerat că trebuie să existe această colaborare.

Probabil că doamna comisar Crețu ar trebui să explice de ce există o asemenea abordare, pentru că și ieri în conferință, așa cum vă spuneam, am recunoscut tot ceea ce înseamnă sprijin din partea Comisiei Europene. Absorbția banilor europeni se face de către beneficiari”, a spus Rovana Plumb.

Despre rata de absorbție în Uniunea Europeană, Rovana Plumb spune că „Suntem în medie, mai avem de primit de la Uniunea Europeană. S-au trimis cereri de rambursare la Comisie care urmează să fie rambursate. Aceste aproape 8 miliarde de euro reprezintă tot ceea ce înseamnă fonduri europene și de investiții. România a trebuit să recupereze întârzierile. A fost zero absorbție în 2016.

S-a făcut referire la pierderea a 22 milioane euro. Nu s-a pierdut niciun ban. Mai mult decât atât, pentru că s-a vorbit despre tinerii care sunt sprijiniți de către statul român prin proiecte finanțate din bani europeni, avem la dispoziție 106 milioane euro. 200.000 de tineri care vor sprijiniți. Acești bani se pot cheltui până în 2023. Și vă asigur că nu s-a pierdut niciun ban, pentru că regulamentul a fost schimbat la nivelul UE, dându-se posibilitatea de a fi accesați banii până în 2023”.

Ministrul Fondurilor Europene a vorbit și despre relația Guvernului cu președintele Klaus Iohannis. „Ne-am dorit să existe un consens, să existe o cooperare pentru că miza este foarte mare, sigur că nu se poate. Nu este normal să avem două ministere care să aibă miniștri interimari. Suntem obișnuiți să nu existe niciun fel de rămânere în urmă. Deși doamna prim-ministru a întins o mână, se întâmplă ceea ce dumneavoastră observați. Nu ne este ușor nici nouă. Normal ar fi fost ca președintele Iohannis să respecte propunerile premierului”.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele miniştrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor şi Dezvoltării Regionale. Ministrul interimar al Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice este Eugen Orlando Teodorovici, iar ministrul interimar al Transporturilor este Rovana Plumb.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis luni preşedintelui Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a miniştrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor şi Dezvoltării Regionale, în urma refuzului şefului statului de a-i numi pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici în aceste funcţii.

Citește și: Prima reacție din PSD după propunerile premierului la Transporturi și Dezvoltare: „Iohannis este obligat să accepte interimatul”