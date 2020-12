Scandal la Primăria Capitalei! Nicușor Dan, iritat de decizia consilierilor. Ședința a fost suspendată

Consilier: Nu aveți niciun motiv să considerați că prezența noastră aici este una în afare legii, motiv pentru care am rugămintea să porniți ședința!

Nicușor Dan: Domnule lider de grup, stimați consilieri, haideți să ne purtăm responsabil! Haideți să începem acest mandat în mod responsabil și colegial.

Am făcut, în temeiul Codului Administrativ, o convocare pentru această ședință de Consiliu General. În convocare am prevăzut, în mod expres, ca fiecare din grupurile politice va participa la această ședință în sala grupului care este rezervat. Aceasta este convocarea pe care dumneavoastră trebuie să o respectați, pentru că în temeiul Codului Administrativ, convocarea o face primarul general pentru acest tip de ședință. Și doar în momentul votului sunteți așteptați să veniți să votați secret, la cabinele de vot care sunt desemnate pentru asta. Asta este modalitatea de ședință pe care am convocat-o! Și pe care vă rog să o respectați!

Consilier: O respectam! Haideți să intrăm pe ordinea de zi...

Reprezentant primărie: Mulțumesc pentru punctul de vedere! Vom suspenda ședința pentru o oră, până când remediem situația.

Astfel, ședința de la Primăria Generală a Capitalei a fost suspendată, urmând să fie reluată după clarificarea problemelor între consilieri și primarul Nicușor Dan.