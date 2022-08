Scandalul de la Satu Mare continuă: Ceartă în direct, după ce primarul UDMR l-a numit pe Adrian Cozma, de la PNL, "omul-supozitor"

Conducerea PNL Satu Mare a decis marți ruperea alianței de guvernare locală într-o ședință a Biroului Politic Județean. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de președintele filialei Adrian Cozma.

Ca reacție, în conferința de presă primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, l-a numit pe Adrian Cozma, omul-supozitor și îl consideră pe acesta "un mic dictator".

În urma acestor declarații, Adrian Coznma a declarat, în această seară, la Antena 3, că îl dă în judecată pe primarul UDMR.

Cei doi au avut un schimb de replici în direct la Antena 3, iar Gabor Kereskenyi a susținut că acele cuvinte sunt folosite de fapt de colegii lui Cozma de partid și consideră că reflectă adevărul.

"Este de fapt o concluzie pe care au folosit-o colegii dânsului, eu am preluat-o de la ei, dar de fapt, cred că reflectă adevărul. Domnul deputat este un fel de băgător de seamă. Eu de fapt am preluat această expresie și am prezentat-o într-o conferință de presă", a susținut Gabor Kereskenyi, în direct la Antena 3.

Ca replică la declarația primarului, Adrian Cozma susține că așteaptă explicațiile în instanță.

"Acum încearcă să se scuze cu tot felul de scuze copilărești, dar în instanță probabil o va explica mai bine", a susținut acesta în direct.