Scandal în Guvern! Florin Cîțu a decis să ignore USR PLUS în cadrul ședinței

Update 12:30. Ședința a fost suspendată, urmând să fie reluată în această seară, începând cu ora 19:00.

Ședința de Guvern a început la ora 11:00, însă a fost suspendată după doar o jumătate de oră.

Potrivit surselor Antena 3, cei de la UDMR, prin Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au depus pentru agenda suplimentară controversatul program de investiții suplimentare, Anghel Saligny. Un program de investiții care s-ar întinde pe 7 ani și care are o valoare de 50 de miliarde de lei. Acest program însă nu are încă toate avizele, pentru că ultima sa formă nu a ajuns la Ministerul Justiției, nu are aviz nici din partea Consiliului Economic și Social.

Premierul a fost de acord însă ca proiectul să fie introdus pe ordinea suplimentară a agendei ședinței de Guvern de astăzi, ceea ce a stârnit nemulțumiri din partea vicepremierului Dan Barna și a tuturor miniștrilor USR.

Stenograme revoltătoare. Cîțu către Barna: ”Eu nu cedez acestui șantaj!”

Premierul Florin Cîțu susținea, cu câteva zile în urmă, că este șantajat de cei din partidul condus de Dan Barna. Legat de planul de investiții denumit Anghel Saligny, prin care autoritățile locale ar urma să primească 50 de miliarde de lei în următorii 7 ani, cei de la USR nu au fost de acord cu acesta dacă Secția pentru investigare a infracțiunilor din justiție nu va fi desființată.

Săptămâna trecută, Dan Barna, președintele USR, a venit cu o condiție în ședința coaliției de guvernare, care s-a desfășurat marți. Acesta a spus că, din punct de vedere politic, partidul condus de el nu a bifat nicio realizare spre deosebire de cei de la PNL sau cei de la UDMR, care își doresc acest plan de investiții pentru că au mai mulți primari către care vor pleca banii, în schimb USR are un număr mult mai mic edili.

În acel moment, premierul Florin Cîțu a spus că nu acceptă să fie șantajat. De aici până la un scandal serios în interiorul coaliției a fost doar un pas. A intervenit și ministrul Justiției, Stelian Ion, dar și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Motiv pentru care planul de investiții Anghel Saligny nu a fost aprobat.

