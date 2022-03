Scandal uriaș în PNL. Florin Cîțu refuză să-și dea demisia - liberalii pregătesc Congres extraordinar

"La Vila Lac a avut loc o întâlnire între Florin Cîțu și cei patru prim-vicepreședinți ai partidului. Aceștia i-au pus liderului PNL pe masă o listă cu 44 de semnături, potrivit unor surse, semnături ale președinților de filiale județene care își doresc organizarea unui congres extraordinar pentru schimbarea președintelui Partidului Național Liberal.

Din informațiile noastre, liderul PNL, Florin Cîțu, a refuzat să-și dea demisia din fruntea PNL și le-ar fi transmis acestora să convoace un congres dacă pot așa cum susțin. La ora 19.00 ar fi trebuit să înceapă o reuniune informală a liberalilor chemați de Florin Cîțu cu ocazia zilei sale de naștere, însă președintele PNL nu a ajuns", a transmis reporterul Antena 3 Mădălina Mihalache.

Ce i se reproșează lui Florin Cîțu

proasta gestionare a relației cu partenerii de Coaliție

provocarea unui război permanent cu PSD

sabotarea lui Nicolae Ciucă în interiorul Coaliției

nerespectarea parteneriatului cu președintele Klaus Iohannis

Potrivit surselor Antena 3, după ce Florin Cîțu a refuzat să-și dea demisia, cei patru prim-vicepreședinți ai partidului au stabilit în urma discuțiilor cu premierul Nicolae Ciucă ca mâine, la prânz să fie convcat Biroul Permanent Național al PNL.

Acesta va convoca Consiliul Național al partidului pentru duminică și va fi începută procedura pentru organizarea congresului extraordinar în 10 aprilie, pentru alegerea unui nou președinte.

Miercuri, pe grupurile interne ale partidului a apărut următorul mesaj în care era contestată actuala conducere a PNL şi oamenii apropiaţi lui Florin Cîţu:

”Buna ziua dragi colegi! Tragem, pe această cale, un semnal de alarmă asupra unor aspecte îngrijorătoare pentru viitorul PNL! Astăzi conducerea partidului este acaparata de o grupare de veleitari politici,ce nu au in comun nimic din valorile şi principiile care ne ţin pe toţi sub umbrela PNL!

-Dan Vâlceanu(fost PSD)

-Ghe Pecingina(fost PPDD,PSD,ALDE)

-Ciprian Pandea(fost PSD)

-Gabriel Avramescu(fost PSD)

-Toma Petcu(fostPSD,ALDE)

-Eugen Parvulescu(judecat de ICCJ pentru fapte de coruptie)

-Liviu Voiculescu (judecat de ICCJ pentru fapte de coruptie)

Această grupare, care nu are nimic în comun cu ceea ce uneşte marea masă de membri liberali,a confiscat puterea de decizie în PNL, datorita lipsei de autoritate şi recunoaştere politica a actualului preşedinte!”

Deputatul Gabriel Avrămescu a transmis, la rândul său, un mesaj pe Facebook:

Cearta și răfuielile nu au dus niciodată la progres. Traversăm un val de scumpiri, o criză umanitară și ce vedem în plan intern este opoziția pe care președintele partidului o duce împotriva propriei coaliții.

Pentru români nu este momentul instabilității, ba dimpotrivă.

Predictibilitatea și responsabilitatea sunt două elemente cheie de care avem nevoie toți. În ceea ce privește PNL, am încheiat o perioadă în care vocea membrilor a fost din ce în ce mai hotărâtă: PNL nu se îndreaptă în direcția corectă. Avem nevoie de lideri care să își cunoască liderii locali, alesii locali și care să și răspundă la telefon atunci când localul caută ajutor la centru.

Atitudinea distantă a liderilor față de membri nu a fost niciodată parte din valorile noastre. PNL este un partid construit prin puterea fiecărui membru și acest lucru a menținut partidul în fruntea clasei politice românești de-a lungul istoriei sale.

Prin urmare, Biroul Politic Județean al PNL Buzău a decis, astăzi, în unanimitate, transmiterea solicitării către Biroul Politic Național de a convoca congresul pentru numirea unui nou președinte al Partidului Național Liberal. Nimeni nu vrea ceartă. Toți vrem progres".