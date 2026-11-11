Scandalul pensiilor recalculate greșit. Florin Manole contestă raportul Curții de Conturi: „20 sau 30 de dosare, nu 2 milioane”

1 minut de citit Publicat la 14:31 11 Noi 2026 Modificat la 14:49 11 Noi 2026

Florin Manole a respins informațiile potrivit cărora ar fi vorba despre două milioane de dosare de pensii calculate greșit. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii, miercuri, la Antena 3 CNN, despre scandalul recalculării greșite a pensiilor, după ce un raport al Curții de Conturi a semnalat un număr mare de nereguli.

Florin Manole a respins informațiile potrivit cărora ar fi vorba despre două milioane de dosare de pensii calculate greșit și a susținut că rezultatele verificărilor Curții de Conturi au fost extrapolate incorect. Potrivit acestuia, neregulile ar fi fost identificate în aproximativ 20-30 de dosare.

Acesta susține că dosarele în care au fost identificate erori au fost deja soluționate de Casa de Pensii, inclusiv în situațiile în care diferențele au fost mici. De asemenea, Manole a anunțat că instituția va face periodic verificări prin sondaj pentru a identifica și corecta eventualele greșeli.

„În primul rând, toate aceste dosare verificate prin sondaj și care au avut unele dintre ele nereguli, fie că a fost vorba de 9 lei în plus sau în minus, au fost deja soluționate de Casa de Pensii. În anticiparea unor viitoare posibile semne de întrebare, Casa de Pensii va face periodic o verificare prin sondaj a unor dosare de pensii, astfel încât ceea ce a verificat Curtea de Conturi să verifice însăși Casa de Pensii și să regleze fără să îi ceară nimeni altcineva acest lucru.

Nu este vorba de două milioane de dosare greșite, ci a fost vorba despre un eșantion care a fost extrapolat. Noi credem că a fost extrapolat greșit. Cred că este vorba de 20 sau 30 de dosare, nu mai mult.

Însăși Casa de Pensii face propriile evaluări pe aceeași metodologie, astfel încât fiecare eroare să fie soluționată cu celeritate”.

Ce a constatat Curtea de Conturi

Un raport al Curții de Conturi scoate la iveală haosul de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP): pensii au fost recalculate în mod eronat, persoane decedate au continuat să primească indemnizația, iar pensia de urmaș a fost acordată deși beneficiarii nu mai îndeplineau condițiile legale. De exemplu, la recalculare, există „suspiciuni” că a fost acordat un punctaj mai mic pentru circa 2,2 milioane de oameni.

În același timp, angajații CNPP au primit spor de confidențialitate, contrar legii, și-au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate.