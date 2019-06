Ședința Biroului Permanent Naţional al PSD s-a încheiat. Dăncilă: Nu vreau să îl judec pe Dragnea

Foto: gov.ro

Update: Viorica Dăncilă a susținut o conferință de presă după ședința Biroului Permanent Național a PSD.

”Săptămânal ținem această ședință. Am discutat despre moțiunea de cenzură și organizarea Congresului de luna aceasta. Am înființat un grup de lucru care să lucreze la programul politc al partidului. Acestea au fost subiectele discutate. Le vom discuta și în CEx, joi la ora 11:00. Nu am vorbit de candidaturi pentru funcția de președinte PSD. Eu sper să fie mai mulți candidați.

Candidatul trebuie să fie echilibrat, să își asculte toți colegii, să se consulte cu toate forurile statutare în partid. Cred că trebuie să fie o conducere colectivă. Un viitor președinte trebuie să fie un om proeuropean, trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate și să aibă încredere în el.

Eu nu vreau să îl judec pe Liviu Dragnea. Vreau să schimb modul de lucru”, a declarat Dăncilă.

Update: Se dau lupte grele pentru supramaţie în PSD. Oficial, liderii partidului discută la această oră în şedinţa Biroului Permanent despre organizarea Congresului. Se dă însă prima batalie între cele două tabere existente pentru influenţa din partid. Pe de o parte sunt Viorica Dăncilă care este susţinută de Marian Oprişan, iar de cealaltă parte se află Paul Stănescu, Marcel Ciolacu şi Gabriela Firea.

Știrea inițială: Se ascute lupta în Patidul Social Democrat pentru şefia partidului. În pregătirea congresului extraordinar din 29 iunie, luni social-democraţii se întrunesc în şedinţa Biroului Permanent Naţional.

Lupta pentru presedinția PSD se va da între tabara premierului Viorica Dancila şi cea a fostului vicepremier Paul Stănescu. Totodata, la şedinţa de azi s-ar putea vota propunerea de modificare a statului prin care preşedintele PSD să nu mai fie ales prin votul tuturor membrilor.

În şedinţa Biroului Politic Naţional se va discuta detalii despre viitorul Congres, Marian Oprişan vine cu o prezentare a ceea ce vrea să facă în calitatea de strateg al partidului, după ce vineri a fost uns coordonator al proiectului politic al PSD.

Florin Iordache va începe să lucreze la modificarea statutului partidului pentru ca preşedintele să nu mai fie ale prin votul tuturor membrilor. Şi vor discuta şi despre anunţata moţiune de cenzură a PNL şi despre cum să strângă rândurile ca moţiuniunea să nu treacă.