Ședință crucială la Parlament. Viorica Dăncilă discută cu miniștrii propuși. Parlamentarii, chemaţi la Bucureşti

Foto: captura Antena 3

UPDATE 14.07 - Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, discută sâmbătă cu miniştrii în funcţie şi cu cei validaţi de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmând ca duminică conducerea PSD să se întâlnească cu grupurile parlamentare, precum şi cu liderii de filiale, a precizat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.



Întâlnirea de sâmbătă are ca obiectiv principal stabilirea strategiei de comunicare pentru perioada următoare, potrivit agerpres.ro.



"Astăzi are loc o întâlnire condusă de doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru desemnat, la care participă noii miniştri desemnaţi şi miniştrii care au fost înlocuiţi. Este o întâlnire pentru a stabilit strategia de comunicare în Parlament în ceea ce priveşte audierile din comisiile de specialitate care vor avea loc luni, pentru a se corela mesajul întregului cabinet în ceea ce priveşte declaraţiile fiecărui ministru pentru mass-media. În acelaşi timp, se câştigă câteva zile suplimentar la ministerele unde trebuie să se predea ştafeta, astfel încât miniştrii care sunt încă în funcţie, împreună cu cei care vor veni, au ocazia să-şi stabilească astăzi detaliile legate de predarea - primirea portofoliului", a precizat Codrin Ştefănescu.



Potrivit acestuia, duminică va avea loc o reuniune mai largă la care vor participa parlamentarii social-democraţi şi liderii de organizaţii PSD.



"Mâine vom avea o întâlnire mai largă cu grupurile parlamentare şi cu preşedinţii organizaţiilor judeţene - întâlnire pregătitoare pentru ziua de luni. Parlamentarii au fost rugaţi să vină mai devreme, să avem prezenţa sută la sută - să nu existe nicio pierdere la votul important care urmează luni. Toate aceste întâlniri sunt parte a graficului privind încheierea tuturor procedurilor pentru votul întregului cabinet şi pentru a intra in linie dreaptă cu noua formulă guvernamentală, pentru că interesul este să nu pierdem nicio zi, iar prim-ministrul şi miniştrii să se apuce de treabă imediat conform graficului asumat în programul de guvernare fiecare individual, urmând ca doamna prim-ministru Viorica Dăncilă să facă în mod constant evaluări ale miniştrilor pe graficul pe care l-am decis împreună privind programul de guvernare", a mai spus secretarul general adjunct al PSD.

Știrea inițială 12.17

Este ședință crucială, sâmbătă, la Parlament. Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, discută cu miniștrii propuși din viitorul său cabinet.

Sunt discuții pregătitoare, bazate pe puncte din programul de guvernare care revin fiecărui ministru.

Luni dimineața, vor avea loc audieri în comisiile de specialitate și, cel mai probabil, nu vor să aibă surprize neplăcute.

Cel mai probabil, la această ședință participă și președintele PSD, Liviu Dragnea, dar și partenerii lor din ALDE.