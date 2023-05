Liderii coaliției, ședință la Palatul Victoria. Se decid măsurile de austeritate

Liderii partidelor din coaliția de guvernare s-au reunit marți, la sediul guvernului, pentru a discuta despre reducerile bugetare.

Președinții PNL, PSD și UDMR, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre reducerile bugetare. Ministrul Adrian Câciu le prezintă acestora planul de austeritate care ar urma să acopere gaura din buget de miliarde de lei.

În ordonanța care ar urma să fie prezentată pe data de 15 mai sunt prevăzute măsuri precum înghețarea salariilor pentru restul anului 2023 pentru bugetari, înghețarea angajărilor la stat cu excepții în domenii precum educație, sănătate sau posturi unice, dar și reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile.

De asemenea, sunt discuții în coaliție și în ceea ce privește supraimpozitarea veniturilor mai mari decât cel al președintelui Klaus Iohannis.

Seara trecută, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că nu vor fi tăiate salariile, nu vor fi tăiate pensiile și nu vor fi introduse noi taxe sau impozite.

"Pensiile și salariile nu vor fi tăiate si nici nu se ia in calcul vreo majorare de taxe", a spus președintele PSD in exclusivitate la Antena 3 CNN.

El a menționat că ordonanța austerității, act normativ care ar trebui să aducă statului o economie de 10 miliarde de lei, va fi pe masa Guvernului săptămâna viitoare.

Singurele concedieri vor avea loc în cabinetele demnitarilor, a precizat liderul PSD.

"Nu taie nimeni niciun salariu, nu taie nimeni nicio pensie! Am hotărât în coaliția ca o prioritate să fie noua lege a salarizării, pentru că nu mai putem crea tot timpul excepții. Nu mărește, nimeni, nicio taxă", a punctat Ciolacu.

El s-a pronunțat pentru înjumătățirea personalului care lucrează în cabinetele demnitarilor, în contextul în care Guvernul va adopta, săptămâna viitoare, ordonanța prin care se vor opri angajările la stat.

"Nu poți să îl tot umfli, ca pe un pește-balon, pentru că, la un moment dat, nu mai e sustenabil", a arătat Ciolacu.

Potrivit acestuia, angajările la stat se stopează, mai puțin în sănătate și învățământ. Sporurile vor dispărea complet, prin viitoarea lege a salarizării, promite liderul PSD.

El a anunțat că, dacă va ajunge premier, se va lupta pentru impozitarea progresivă.

Pensiile vor fi indexate cu rata inflației, ca de obicei, la finalul anului, iar banii sunt deja prevazuți în buget, a mai spus Marcel Ciolacu.

„O clarificare a aspectelor firești legate de acele discuții privind cheltuielile publice.... Cu toată responsabilitatea, așa cum am făcut-o și anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel și anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară și să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare. (...) Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem și să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunea miercuri, la începutul ședinței de guvern, Nicolae Ciucă.

El afirma că sunt domenii, respectiv bunuri și servicii, autoturisme, mobilier și alte cheltuieli, care trebuie foarte bine gestionate, dar că sunt exceptate serviciile medicale, de educație sau veniturile salariaților.

„Asta doresc să fie foarte clar înțeles de către toată lumea. Avem nevoie de acest echilibru și în anul 2023 pentru că, așa cum am menționat, cifrele pe care le avem astăzi pe masă, legat de anul 2022, ne demonstrează că au fost măsuri care ne-au asigurat creștere economică, stabilitate, au făcut ca România să fie cea mai stabilă țară din regiune și ne creează perspectivele pentru a avea încredere că în continuare putem să mizăm pe creștere economică și să asigurăm îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare”, a încheiat premierul, potrivit Mediafax.