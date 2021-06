Senator AUR: ”Omul modern are creierul supersexualizat. De aceea creierul nu mai este apt pentru studiu”

Senatorul AUR a participat la dezbaterea din Parlament a legii introducerii educației sexuale în școli, iar acesta a făcut o declarație controversată.

”Omul modern – spun neuroştiinţele, nu eu – are creierul supersexualizat datorită dezvoltării premature a sinapselor sexuale. Şi asta e ştiinţă, nu ideologie. Atunci când sinapsele sexuale se dezvoltă, creierul omului nu mai este apt pentru studiu”, a spus Mircea Dăneasă.

Săptămâna trecută, senatorul AUR a fost surprins când s-a urcat într-un cireș din curtea Parlamentului. La cererea jurnaliștilor Antena 3, Mircea Dăneasă a reconstituit cățărarea în copac.

Senatorul AUR, Mircea Dăneasă, a poftit la cireșele din curtea Parlamentului, așa că a decis să se cațere în copac. O echipă Antena 3 a surprins întregul moment, iar politicianul a decis să și explice gestul tău.

Mircea Dăneasă, a explicat cum a admirat cireșele, încă de când erau în floare.

”Le-am văzut înainte de a se face, de când erau flori și voiam să văd ce se întâmplă cu ele. Florile s-au transformat în cireșe verzi, cireșele verzi au crescut, cireșele verzi, după ce au crescut, s-au copt și am văzut cum merge lumea și ia de jos, se chinuia să ia de jos, mai rupea câte o creangă și atunci am zis că alea de sus sunt mai accesibile. Normal, am datele necesare să urc într-un cireș”, a explicat senatorul AUR.

