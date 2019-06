Sinteza zilei. Ce se ascunde în spatele pactului lui Iohannis. Planul, devoalat de Rareș Bogdan

foto: Antena 3

Mihai Gâdea prezintă în această seară la "Sinteza zilei" ce se ascunde în spatele pactului lui Klaus Iohannis.

Planul este devoalat de Rareș Bogdan.

"A fost o zi foarte interesantă. Președintele Klaus Iohannis a invitat liderii partidelor din Opoziție pentru a semna un pact. Pentru unii pare un lucru lipsit de importanță, însă ziua aceasta pentru președintele Iohannis a fost una în care a punctat. O zi în care s-a remarcat ca fiind liderul Opoziției, în care i-a pus de o parte și de alta pe liderii partidelor, inclusiv pe Dan Barna, care nu avea cum să spună 'Nu' unei invitații de felul acesta.

Este unul dintre cei care în campanie a pus accent pe toate elementele pe care președintele Iohannis le pun în acest pact. E un fel de win-win pentru Iohannis. Pe de o parte, reușește să se prezinte ca fiind liderul Opoziției, pe de altă parte, reușește cumva să-i pună împreună pe cei care ar putea și încearcă în aceste zile să dărâme Guvernul", a spus Mihai Gâdea, la începutul ediției de joi a emisiunii "Sinteza zilei".

Există o ruptură între Rareș Bogdan și Ludovic Orban? Iată cum l-a "ciupit" Rareș Bogdan pe liderul PNL, într-un interviu pentru România TV.

"Nu am fost la Cotroceni, pentru că nu am fost invitat acolo de către liderul partidului. Au fost alții acolo, dar... Nu știu dacă mă place sau nu. Cred că mă place, dar a considerat că trebuie să fie altcineva. Eu am fost bun în campanie, asta e", a spus Rareș Bogdan.