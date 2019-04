Șoc pentru PSD. Viorica Dăncilă, declarație de ultimă oră: „Puțin probabil să mă răzgândesc în privința restructurării”

Premierul Viorica Dăncilă refuză categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor lui Liviu Dragnea.

Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns: „Foarte puţin probabil”.

Premierul pledează în continuare pentru remaniere, scrie adevarul.ro.

Adevărul: Aveţi o situaţie de bruiaj cu domnul Dragnea. Liderul PSD v-a dat un termen de gândire până după sărbători ca să veniţi în Parlament pentru un nou vot de încredere. Ce veţi face? Veţi accepta restructurarea Guvernului?

Premierul Viorica Dăncilă: Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului.

De ce?

Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum.

