Şoferii români de TIR îi răspund lui Rareş Bogdan: "Ştiţi ce înseamnă să stai două luni în cabină?"

"Am avut dreptate! Comisia Europeană confirmă faptul că lupta mea și a colegilor din Delegația EPP România Gheorghe Falcă și Marian-Jean Marinescu pentru drepturile transportatorilor români n-a fost o prostie!

Știți cât ne-am bătut pentru ceea ce se cunoaște drept Pachetul Mobilitate I și câte piedici a trebuit să ocolim pentru a-i ajuta pe transportatorii din România (plus cei din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estoria). Ei bine, două studii comandate de Comisia Europeană arată negru pe alb că impactul obligării șoferilor de tir să se întoarcă la bază o dată la 8 săptămâni și problema cabotajului ar putea fi devastatoare.

Nu doar pentru acest segment economic, ci și pentru mediu! Prevederile respective au fost introduse în Pachet fără studiu de impact, ceea ce mi se pare halucinant. Pachetul Mobilitate I contravine Pactului Ecologic European, e limpede! Prevederile respective vor avea ca efect faptul că în anul 2023 vor exista 3,3 milioane de tone suplimentare de emisii de CO2 anual. De asemenea, ar putea genera până la 704 tone de oxizi de azot (NOx) și 251 tone de particule (PM2.5).

Comisia Europeană va începe consultări cu Statele Membre, Parlamentul European și toți actorii implicați, pentru a găsi soluții. Aș zice că trebuie să o facă rapid. Mă bucur că nu ne-am înșelat în demersurile noastre, dar mă întreb cine va suporta pierderile înregistrate. O voi face și oficial", a scris Rareş Bogdan în postarea de pe Facebook.

În răspuns, şoferii români de TIR, prin vocea lui Ilie Matei, un cunoscut şofer român de TIR, i-au explicat europarlamentarului că cele opt săptămâni prevăzute în lege se referă la maşini, şi nu la oameni.

"Ştiţi ce înseamnă să găteşti în frig şi ploaie cu butelii de voiaj?"

"Am citit cu sudoare pe frunte randurile scrise de dvs despre eforturile depuse pt anularea unor amendamente din Pachetul de Legi Mobilitate 1, mai exact paragraful prin care se cere eliminarea obligativitatii de a se intoarce soferul la 2 luni in țara de origine.

Cu aceeasi sudoare pe frunte lucrez de ani buni in breasla asta pe care dvs spuneti ca vreti sa o spijiniti si sa o faceti sa prospere.

In primul rand faceti o confuzie, transportatorii sunt obligati prin acelasi Pachet de Legi Mobilitate 1 sa aduca soferii la sediul social al firmei la 1 luna, nu la 8 saptamani.

La 8 saptamani vorbim despre camion, nu despre sofer.

Trecand peste acesta confuzie, as vrea sa va reamintesc ca in bransa asta lucreaza peste 100000 de soferi profesionisti, nu doar angajatorii lor, chiar daca acestia din urma sunt cei care indirect sponsorizeaza campanii electorale.

Indirect, prin actiunea de a anula acesta obligativitate de a se intoarce soferul la sediul social, veti primi un efect de bumerang pe care firmele de profil il resimt in ultimii ani, migrarea soferilor profesionisti catre firme din vest.

Pt. corecta dvs informare estimam ca sunt deja peste 150000 soferi care au migrat in ultimii ani din cauza conditiilor precare de munca, perioadelor lungi de delegare si lipsa unui cadru legal prin care se permite fraudarea Statului Roman cu milioane de euro din diurne neimpozabile si acordarea salarizarii minime, fapt ce duce la migratia masiva a oamenilor pregatiti din acesta bransa, asa cum va mentionam mai sus.

Prin anularea acelui amendament nu veti face decat sa cresteti numarul celor nemultumiti de perioadele lungi de delegare, stiindu-se faptul ca firmele de transport folosesc maximul de perioade pt munca soferilor, nu un minim.

Stiti ce inseamna sa stai 2 luni intr-o cabina 2/2, sa gatesti in frig si ploaie cu butelii de voiaj, sa dormi in spatii nesecurizate, sa nu iti vezi familia decat prin telefon si in tot acest timp sa muncesti 15 ore pe zi in conditiile in care contractele sunt de 8 ore, 40 ore per saptamana ??

Vreti o solutie de compromis??

Ar trebui ca acel amendament sa dispara, dar in acelasi timp lasata libertatea de a se negocia intre angajator si sofer perioada de delegare !!

Vreti sa ajutati acesta bransa, probabil cea mai mare din sectorul privat si al 5 lea cotizant la bugetul de stat??

Atunci ar trebui sa incepeti prin lupta pt un pret corect per kilometru, ca daca nu stiti, vestul lucreaza pe un pret si estul primeste cam 60% din acel pret!", a scris Ilie Matei în postarea sa de pe Facebook.

