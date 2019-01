SONDAJ. Ce candidat al dreptei ați vota la alegerile prezidențiale? Îl bate Cioloș pe Iohannis?

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale şi a anunţat obiectivele pentru acest an.



"Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocări, începem acum, practic, direct cu Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Chiar săptămâna viitoare vom avea vizita Comisiei Europene, pentru a începe în forţă această Preşedinţie. Sunt convins că vom face faţă bine. Avem deja, în luna mai, primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare şi de pe acum vreau să spun că este foarte important să participăm la aceste alegeri. Cu cât mai mulţi alegători se prezintă la aceste alegeri, cu atât mai clar va fi rezultatul. La sfârşitul anului vom avea alegeri prezidenţiale şi reiterez ce am mai spus, voi intra în competiţie pentru un nou mandat de preşedinte", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

În același timp se vorbește despre o candidatură a lui Dacian Cioloș la alegerile prezidențiale, din partea PLUS.