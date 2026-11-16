Sondaj INSCOP: AUR scade pentru prima dată în 18 luni, PSD recuperează aproape 6 procente. Ce scor ar obține alianța PNL-USR

3 minute de citit Publicat la 13:46 16 Noi 2026 Modificat la 13:47 16 Noi 2026

Eşantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative. Foto: Getty Images

Pentru prima dată în ultimul an și jumătate, AUR scade în intenția de vot, potrivit unui sondaj INSCOP, publicat luni. De cealaltă parte, PSD a recuperat aproape șase procente, dar rămâne la distanță de zece procent de partidul condus de George Simion. Cercetarea a testat, în premieră, și ce scor ar înregistra o eventuală alianță PNL-USR pentru alegerile parlamentare: împreună, cele două partide, ar obține 28,2% din voturi și s-ar situa pe locul al doilea, relatează Agerpres.

Conform sondajului, dintre respondenții care au spus că vor merge sigur la vot și au ales o opțiune electorală, dacă s-ar organiza acum alegeri parlamentare, principalele partidele ar obține următoarele scoruri:

34,1% dintre cei care au exprimat o opţiune ar vota cu AUR (40,2% în septembrie 2026);

21,2% dintre cei care au exprimat o opţiune ar vota cu PSD (16,4% în septembrie 2026);

16,4% dintre cei care au exprimat o opţiune ar vota cu PNL (17,2% în septembrie 2026);

14,7% dintre cei care au exprimat o opţiune ar vota cu USR (11,4% în septembrie 2026);

4.,5% dintre cei care au exprimat o opţiune ar vota cu UDMR (4,8% în septembrie 2026);

Pentru SENS ar vota - 3,6% (4,8% în septembrie), pentru SOS România - 1,9% (1,8% în septembrie), iar pentru POT - 1,4% (2,2% în septembrie).

Foto: Inscop Research

1,2% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (1% în septembrie) şi 1,0% pentru alt partid (0,2% în septembrie).

Așadar, pentru prima dată în ultimele 18 luni, AUR scade în sondaje și PSD crește.

Foto: Inscop Research

Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ştefureac, creşterea PSD poate avea legătură şi cu plusul de susţinere pe care îl înregistrează, în prima lună, orice partid care se instalează la guvernare, mai ales după o perioadă foarte lungă de criză.



„În ce măsură această creştere se va eroda sau nu în lunile de iarnă rămâne de văzut. PNL a înregistrat o creştere puternică similară în mai 2026, după moţiunea de cenzură, care s-a erodat treptat, pe parcursul celor aproape 6 luni de criză politică.

Testarea, în premieră, a intenţiei de vot pentru o alianţă formată din PNL şi USR, în cadrul unui scenariu ipotetic, indică o intenţie de vot ridicată care plasează un asemenea proiect politic pe locul doi, aproape de AUR. Acest lucru arată un potenţial electoral foarte ridicat care ar putea stimula, în contrapartidă, formule de coagulare alternative, în opoziţie faţă de acest proiect major de construcţie politică”, a precizat acesta.

Ce scor ar obține alianța PNL-USR

Cercetarea INSCOP a testat, în premieră, ce scor ar obține la alegerile parlamentară o alianță PNL-USR.

În contextul unei posibile alianţe între PNL, USR şi alte formaţiuni, 35.7% dintre alegători declară că ar vota cu AUR, 28.2% cu alianţa PNL-USR şi 23% cu PSD.

Foto: Inscop Research

Pentru UDMR ar vota 3,8% dintre respondenţi, pentru SENS - 2,8%, pentru POT - 2,5%, iar pentru SOS România - 2,4%. 1,1% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent şi 0,5% pentru un alt partid.



Pe de altă parte, dacă eşantionul este restrâns la respondenţii care au declarat că ar merge sigur la vot (51,3% din total eşantion), 35% dintre români şi-ar da votul pentru AUR, 32,1% pentru alianţa PNL-USR, 20,9% pentru PSD şi 4,1% pentru UDMR.

3.2% dintre cei chestionaţi ar alege SENS, 1,8% - SOS România şi 1,6% - POT, în timp ce 1,1% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent şi 0,2% pentru un alt partid.



Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot şi 10 „sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1,5% au ales 2, 1,6% au ales 3, 1,3% au ales 4, 5,0% au ales 5, 2,5% au ales 6, 2,2% au ales 7, 3,4% indică 8, 2,5% 9 şi 61% indică 10. 1,6% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.



Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.



Datele au fost culese în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie, prin metoda mixed-mode secvenţial (CATI - CAWI), volumul eşantionului simplu, aleator fiind de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenţi CATI şi 116 CATI to CAWI.

Eşantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative, iar eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,8%, la un grad de încredere de 95%.