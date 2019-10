SONDAJ intern al USR. Veste de coșmar pentru Dan Barna

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna pare tot mai departe de turul doi al alegerilor prezidențiale. Acolo unde, alături de președintele Klaus Iohannis, ar putea ajunge... o surpriză.

Potrivit unui sondaj intern publicat pe un grup al USR, obţinut de „Adevărul”, preşedintele Klaus Iohannis ar câştiga detaşat primul tur al prezidenţialelor, intenţia de vot pentur acesta fiind de 39%. Locul al doilea ar fi ocupat de candidatul PSD, VIorica Dăncilă, cea care are o intenţie de vot de 23,4%. Dan Barna, candidatul USR la prezidenţiale se află de abia pe locul al treilea, cu 18,5%. Locul al patrulea ar urma să fie ocupat de Mircea Diaconu, cu 8%, în timp ce Theodor Paleologu are sub 5%.

