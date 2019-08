Radu Tudor a prezentat în cadrul emisiunii ''Punctul de întâlnire'' un sondaj spectaculos realizat de IRSOP, care prezintă date surprinzătoare cu privire la candidaţii pentru alegerile prezidenţiale.

Rezultatele sondajului arată că premierul Viorica Dăncilă se situează pe locul 2, cu 18,3%, după preşedintele Klaus Iohannis care are 31,8%. Foarte interesant este că Dan Barna, liderul USR are 16,1%, cu cel puţin şase procente sub intenţia de vot pentru USR.

''Avem confirmarea faptului că Viorica Dăncilă are şanse serioase să meargă în turul doi al alegerilor prezidenţiale. A crescut în intenţia de vot din momentul în care şi-a anunţat candidatura'', a spus Radu Tudor.

Toate datele despre sondaj, în materialul de mai jos.