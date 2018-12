SONDAJ. Sunteți de acord cu amnistia și grațierea?

Premierul Viorica Dăncilă a negat constant în ultima vreme varianta adoptării unei OUE privind amnistia și grațierea până la finalul anului. Asta deși mai mulți lideri ai PSD s-au declarat în favoarea unei asemenea decizii.



"Nu avem aşa ceva (un act normativ privind amnistia şi graţierea - n.r.) pe ordinea de zi, nu am aşa ceva pe masa guvernului.(...) În calitate de prim ministru, nu am un act normativ care să prevadă aşa ceva, nu am avut o discuţie, deci nu pot să prevăd sau să spun ceva", afirma Dăncilă în urmă cu câteva zile.

