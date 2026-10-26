Sorin Grindeanu anunță că se va vedea săptămânal, la Guvern, cu premierul Luca Niculescu: "Cu miniștrii aleși de el"

Sorin Grindeanu spune că a stabilit să se întâlnească săptămânal la Guvern cu premierul Luca Niculescu. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că a stabilit cu premierul Luca Niculescu să se întâlnească săptămânal la Guvern, iar la întâlnire să participe și alți membri ai executivului.

"Am stabilit un mod de lucru cu domnul prim-ministru. Săptămânal, vom avea întâlniri, împreună cu miniștri pe care îi consideră domnia sa, în formatul acesta, la Guvern", a precizat președintele PSD.

El a adăugat că evaluarea guvernării va fi făcută lunar pe politici publice sectoriale. O evaluare a întregului act de guvernare se va face peste șase luni, a indicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Sunt convins că Luca Niculescu își dorește reformarea administrației publice locale și centrale

Șeful PSD anunțase anterior că îi va cere premierului să angajeze răspunderea cabinetului său pe legile reformei în administrația locale. În acest context, Grindeanu a fost întrebat dacă s-a consultat cu prim-ministrul cu privire la angajarea răspunderii executivului:

"Eu sunt convins că domnul Luca Niculescu, își dorește, de asemenea, aceste două lucruri. Nu am niciun fel de ezitare în a vă spune că am această convingere, fiindcă statul român are nevoie de ambele reglementări și pe administrația centrală și pe administrația locală", a răspuns el.