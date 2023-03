Sorin Grindeanu, despre organizarea de alegeri anticipate: "Se poate ajunge la asta, dacă nu se întâmplă rocada"

Vicepremierul Sorin Grindeanu a vorbit astăzi, la Antena 3 CNN, despre varianta organizării de alegeri anticipate în vara sau toamna acestui an.

"Eu n-am auzit de așa ceva (n.r. alegeri anticipate). Eu știu că în mai, la sfârșitul acestei primăveri, trebuie să aibă loc acea rocadă. În acest moment, în PSD, se lucrează la Programul de Guvernare și la măsurile pe care trebuie să le luăm pentru români. Cred că sunt mai importante.", a spus Sorin Grindeanu.

"Eu am participat la aproape toate ședințele de coaliție. De aceste chestiuni legate de iunie sau septembrie nu am auzit. Sau nu s-au discutat cât am fost eu prezent.

Sigur că se poate ajunge la alegeri anticipate. Dar asta în cazul în care nu se întâmplă această rocadă. Pentru că eu nu văd alt scenariu democratic de a avea un Parlament care să dea un Guvern legitim.

În acest moment nu avem emoții că această rocadă sau protocolul nu va fi exact. Aproape exclud în totalitate acest scenariu.", a mai precizat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

