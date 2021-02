Diana Șoșoacă îl desființează pe George Simion: "Dacă ești ok, dă pe față cine te șantajează"

Diana Șoșoacă susține că liderul AUR este șantajat pe cineva pentru a nu-și respectă promisiunile făcute românilor în campania electorală.

"Băi George, mă uităm că nu mai ai atâtea distribuiri. Apropo, dragii mei, în spatele AUR se află o echipa de IT-ișți puternică, care face tot ceea ce trebuie să fac pe internet. Că să șțiți de unde vine puterea. Păcat că am aflat prea târziu. Am crezut că toți oamenii aia de acolo sunt naționaliști.

L-am văzut pe George, care părea un om ok. Dacă eșți ok, da pe față cine te șantajează.

George, eșți obligat față de tot acest popor. Ți-am zis foarte clar, dacă AUR se destramă va fi ultima șansă a poporului român să răzbească împotriva acestei mafii care depășește mafia siciliană. Asta am descoperit eu la Comisia de Abuzuri.

Ți-am spus să nu-ți bați joc. Ți-am spus că suntem singurele persoane care mai putem schimbă ceva în România. Ce ți-au făcut? Sau nu ai fost niciodată cel care ai zis că ești? De ce nu ai putut să ai o întâlnire cu mine?

Înainte cu o săptămâna de trădarea lui Lavric și Târziu, ne-am întâlnit în patru, la un bar și ai spus atât: Am desființat președinții de filiale și filialele din România. Pentru că vrei să nu provoace nimeni vreun Congres, pentru că vrei să conduci România, ori în calitate de prim-ministru ori în calitate de președinte. Și te-am întrebat "și Călin Georgescu pe care l-ai susținut?", și ai spus "Eu vreau să conduc România".

Diana Șoșoacă susține că a fost amenințată cu fabricarea unor dosare pe numele fiului ei de 19 ani

"Că să mă poată termina pe mine vor să îi insceneze băiatului meu o chestie care să îl tragă într-un dosar penal.

Mi s-a spus "în momentul asta deja se lucrează la înscenarea unui dosar copilului tău pentru droguri, femei, băutură".

Un fir de păr dacă este atins din capul copiilor mei, dau și mai mult din ce am. Nu vă jucați.

Pentru fiecare pas nenorocit pe care l-ați făcut va trebui să plătiți.

Știu ce vreți să-i faceți băiatului meu. Știu ce vreți să-mi faceți mie. Și știu ce vreți să-i faceți poporului român.

Nu va jucați cu focul. Știu că nu va doriți avocați buni în Parlament. Pe unii îi țineți în lesă, deși sunt avocați excepționali."

Diana Șoșoacă: Cât de supărat a fost Târziu că am spus la audieri că primul pas va fi suspendarea lui Iohannis

Păi ce scandal am putut să am. Cât de supărat a fost Târziu că am spus la audieri că primul pas va fi suspendarea lui Iohannis. Apoi să văd că vaccinarea e ok.

Domnilor din serviciile alea care numai deservicii faceți. Au reînviat naționaliștii și patrioții din servicii. Și nu numai din servicii, din armata, jadarmerie și poliție.

Asta e un live făcut că răspuns la amenințările făcute copiilor mei. luați labele de pe copiii mei. Lăsăți dosarele pe care vreți să i le faceți băiatului meu. Nu m-ați speriat cu telefonul ăla, m-ați ambiționat.

Posted by Diana Iovanovici-Șoșoacă on Sunday, February 14, 2021

