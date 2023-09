Fosta soție a lui Dumitru Buzatu, suspendată din PSD: "I s-a înscenat cazul. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani. De ce să fiu eu suspendată?"

Fosta soție a lui Dumitru Buzatu, senatoarea Gabriela Crețu, spune că nu știe de ce a fost suspendată din partid. Acesta a vorbit la Antena 3 CNN despre excluderea sa din partid și acuzațiile aduse fostului său soţ.

”Reacția noastră, cel puțin la organizația Vaslui suntem toți în ședință, e clară. Credem că președintelui nostru i s-a înscenat cazul, dar chiar dacă ar fi adevărat nu înțeleg de ce am eu o responsabilitate în acest moment", a spus Gabriela Crețu.

"Sunt membră a Partidului Social Democrat. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015.

Am aceeași relație pe care o au toți colegii, o relație colegială. Lucrăm împreună.

De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit timp de 33 de ani, în care am condus campanii, în care am câștigat eu personal cinci dintre ele?

Mi se pare nedrept", a spus Gabriela Crețu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Senatoarea Gabriela Crețu a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că va contesta suspendarea sa din partid la Comisia de Integritate.

Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD, sâmbătă, cu unanimitate de voturi. În locul său a fost numit interimar Dragoș Benea.

Tudor Buzatu, fiul liderului vasluian, a demisionat din funcția de secretar de stat.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că a propus suspendarea din funcția din membru al PSD a senatoarei Gabriela Crețu.

Dumitru Buzatu a fost reţinut sâmbătă dimineaţa de procurorii DNA Iaşi, după ce a fost prins vineri seara în timp ce primea 1,25 milioane de lei mită pentru a ajuta o companie să obţină un contract.

