Stelian Ion explică ”miza nevăzută” pentru care susține că a fost remaniat: ”Au fost semnale foarte clare în acest sens!”

”Cred că a fost destul de clar la încheierea zilei de ieri că în privința avizului care a stat la baza acestei dispute politice, am avut dreptate. Ministerul Justiției, încă nu primise originalul pe care să dea acel aviz. Prin urmare, termenul de 4 zile pe care trebuie să dea avizul nici nu începuse să curgă.

Dacă ar fi fost altfel, ședința de ieri ar fi continuat, s-ar fi adoptat actul acela normativ.

Dincolo de tehnicalități. Eu vreau să spun un lucru la care țin foarte mult. În spatele meu nu este doar o clădire, este o instituție respectabilă, Ministerul Justiției, unde lucrează niște oameni care au intrat pe bază de concurs. Unii au zeci de ani de experiență. Oameni care nu își permit, indiferent de presiuni, să își pericliteze cariera și să facă lucruri greșite, ilegale. Ministerul Justiției, de-a lungul anilor, a fost garantul respectării legalității și de câte ori nu s-au respectat aceste avize și opinii ale celor din Ministerul Justiției, s-a ajuns la situații neplăcute. Unii au ajuns să dea cu subsemnatul. De asta aș fi foarte atent, în activitatea guvernamentală, la aceste avize și opinii ale profesioniștilor din Ministerul Justiției.

Avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes. La Justiție mai avem lucrat la armonizarea opiniilor în coaliție, dar electoratul ne-a dat un vot și aici nu suntem parașutați și puși cu mâna, ci am ajuns în coaliție în urma unui vot popular. Niciunul dintre cele trei partide nu a îndeplinit numărul de voturi pentru a decide el de unul singur. E foarte important să lucrăm bine împreună, eu nu am văzut să se schimbe modul de coordonare. Aș vrea să văd acțiuni ale miniștrilor, e foarte important să creăm o echipă", a declarat Stelian Ion.

Stelian Ion a explicat și care este, de fapt, acea miză ascunsă pentru care a fost demis, despre care a vorbit cu o seară înainte.

”Am început procedura de selectare a candidaților pentru aceste funcții de procuror de rang înalt. În primul rând este funcția vacantă de mai mult timp de procuror șef DIICOT, sunt și alte funcții, șef de secție la DIICOT, șef de secție la DNA. Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului, cum că nu e în regulă ca un ministru USR sau eu în special să pot coordona această activitate și că nu ar trebui să o fac eu, ar trebui să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ dinainte știut. Au fost semnale foarte clare în acest sens. Nu am spus acest lucru răspicat, dar dacă ele se confirmă, putem să tragem o concluzie. Este important pentru mine să am conștiința împăcată și chiar am conștiința împăcată că am făcut lucrurile așa cum trebuie. Mesajul meu către procurori este să fie încrezători în forțele proprii, să nu accepte în niciun fel semnale politice din partea politicienilor", a mai spus Stelian Ion.

Seara trecută, Stelian Ion susținea că ”povestea are și un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare”,

"Premierul Florin Cîțu arată în seara aceasta încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituție. Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare.

În felul acesta Florin Cîțu și-a semnat de fapt propria plecare din guvern pentru că este doar o chestiune de timp până când Florin Cîțu va pleca acasă.

Șantaj și iresponsabilitate înseamnă să îi ceri imperativ ministrului justiției să îți dea un aviz la minut pe un proiect cu miză uriașă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului. Precizez încă o data că nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiției pentru obținerea avizului.

Povestea are și un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. Aceasta este miza nevăzută", scria Stelian Ion pe pagina sa de socializare.

